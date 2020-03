Terwijl jij en ik terugkijken op een ietwat saai weekend (iets met sociale distantie en gesloten horeca), was het voor de driehoeksverhouding Kim-Taylor Swift-Kanye een wilde rit in de achtbaan. Iemand heeft namelijk het volledige telefoongesprek gelekt, waarvan Kim Kardashian eerder alleen fragmenten had gedeeld.

Uit de nieuwe opname blijkt dat Taylor Swift helemaal niet op de hoogte was dat de rapper haar een bitch zou noemen op het nummer Famous. Iets wat de eerdere fragmenten destijds wel deden vermoeden.

That bitch Taylor Swift

Terug naar het jaar 2016. In dat jaar bracht Kanye West zijn nummer Famous uit. In dat nummer noemt Kanye West Taylor Swift een bitch. Kanye zong letterlijk: ‘Ik denk dat Taylor en ik misschien nog steeds seks zouden kunnen hebben. Waarom? Omdat ik die bitch beroemd hebt gemaakt’. Toen het nummer uitkwam, zei Taylor dat ze niet op de hoogte was van die tekst.

En toen ging Kim zich ermee bemoeien. Zij deelde namelijk op Twitter het telefoongesprek waarin Kanye Taylor belt voor goedkeuring van de tekst. Op de fragmenten die Kim deelt, lijkt de zangeres ermee in te stemmen. Overbodig om te zeggen dat Taylor destijds een stortvloed aan haatreacties over zich heen kreeg. Kim ontmaskerde Taylor, en Taylor werd niet alleen in Kanye’s Famous uitgescholden voor ‘bitch’ maar ook door tal van Kanye-fans.

Volledige telefoongesprek

Tot daar afgelopen vrijdag opeens het volledige telefoongesprek opdook, van maar liefst 25 minuten lang. In deze nieuwe versie is de zangeres juist huiverig over het nummer en vraagt ze of het ‘gemeen’ wordt. Kanye verzekert haar dat dit niet zo is en deelt een andere tekst dan die uiteindelijk op Famous is beland. De zangeres zegt dat ze erover moet nadenken en vraagt of ze het eerst mag horen voordat ze haar toestemming geeft.

Op Twitter uiten mensen massaal hun ongenoegen over de leugens van Kim en Kanye en het feit dat Taylor destijds zo veel kritiek heeft gekregen op de kwestie. Zo zijn #KanyeWestIsOverParty, #KanyeIsOverParty, #KimKardashianIsOverParty en #TaylorToldTheTruth trending. Geen van drieën heeft nog gereageerd op het nieuwe gelekte telefoongesprek.

kris leaking the entire phone call video between kanye and taylor so people can go back to talking about the kardashians rather than the coronavirus #kimkardashianisoverparty #kanyewestisoverparty pic.twitter.com/ZEAxqm40ri — cindy baires (@ciiinners) March 21, 2020

I think these women owes Taylor Swift an apology 🙃 #TaylorToldTheTruth#KanyeWestIsOverParty #KimKardashianIsOverParty pic.twitter.com/RqChS6jJG2 — C H A R L O T T E 🖤 (@moniquehuerta30) March 22, 2020

HE LITERALLY BEGGED TAYLOR TO PROMOTE HIM CAUSE HE KNOWS HE CAN’T ACCOMPLISH SUCCESS BY HIMSELF AND THEN HE HAD THE GUT TO CALL HER A BITCH AND SAID THAT HE MADE HER FAMOUS, WE HAVE TO LAUGH CHILE #TaylorToldTheTruth#KanyeWestIsOverParty pic.twitter.com/aGXtaazuhb — s a r a a a a (@swifthadstay) March 21, 2020

