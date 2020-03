Het was wachten wie het eerst zou reageren op de gelekte Kanye-tape die sinds afgelopen weekend op het internet circuleert. Niet Kanye, die Taylor om de tuin leidde, niet Kim, die het bewerkte fragment publiceerde, maar Taylor zelf is de eerste die reageert. En dat doet ze op z’n Swifts.

Kanye-tape

In een notendop: in 2016 bracht Kanye West het nummer Famous uit. Op dat nummer noemt Kanye Taylor Swift een ‘bitch’. Taylor Swift deed hierover haar beklag, waarop Kanye zei dat Taylor Swift wíst dat hij haar een bitch zou noemen en zelfs haar goedkeuring had. Taylor ontkende, waarop vrouwlief Kim een telefoongesprek de ether in slingerde waarop te horen is hoe Taylor Swift inderdaad goedkeuring voor de tekst gaf. Dat fragment staat inmiddels bekend als de Kanye-tape.

Wie is hier nou de hele bitch?

Tot afgelopen weekend de grote plottwist kwam. Het volledige telefoongesprek van 25 minuten lekte uit. In die 25 minuten is te horen dat Kanye Taylor om een andere tekst om goedkeuring vraagt en Taylor dus inderdaad – zoals ze altijd heeft beweert – niets wist van het woord ‘bitch’.

‘Mijn leven is vier jaar een hel geweest’

Afijn, nu begrijpen we allemaal dat er veel belangrijkere dingen in de wereld zijn. Bijvoorbeeld zoiets als corona. Gelukkig ziet Taylor Swift dat zelf ook in. Daarom reageert ze via Instagram Stories kort en bondig op de gelekte Kanye-tape, en verwijst ze iedereen door naar de website van de World Health Organization.

‘In plaats van te antwoorden op de vraag hoe ik denk over de video die is uitgelekt, en die bewijst dat ik de hele tijd de waarheid sprak over dat gesprek (je weet wel, het gesprek dat illegaal is opgenomen, dat iemand heeft gemonteerd en gemanipuleerd om mij in een slecht daglicht te zetten en mij, mijn familie en fans vier jaar door een hel te laten gaan), swipe naar boven om te zien wat er echt toe doet.’

Fans die dat advies opvolgen, zien een afbeelding waarop Taylor vraagt om donaties voor de World Health Organization en voedselprogramma Feed America. ‘Als je daartoe in staat bent, doneer dan net als ik iets gedurende deze crisis’, aldus de zangeres.

Kanye en Kim hebben voorlopig nog niet gereageerd.