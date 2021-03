Te cute! Deze TikTok-trend showt de liefste transformaties van honden

Honden groeien veel te snel. Punt. Een keer knipperen met je ogen en je geliefde pluizenbol is alweer gegroeid. Op TikTok (where else) is het dan nu ook een trend om de transformatie van pup tot volwassen hond te showen. Twitter volgt braaf (of andersom, dat kan natuurlijk ook).

Lees ook: Voor de kattenliefhebber! Kittens met krullen

Een paar leuke weetjes: je pup kan na twee maanden al ruiken, zien, horen en voelen. Na een halfjaar is je pupper een volwassen hond. Of nou ja, eerder een puber. Wanneer een hond echt volwassen is, dat is niet vastgesteld. Er wordt gezegd dat je hond zich volwassen voelt en gedraagt vanaf een jaar. Anyhow, fototijd!

Tekst gaat verder onder de foto’s.

Wist je trouwens dat we vaker de liefde verklaren aan onze viervoeters, dan aan onze bloedeigen ouders?

Dat heeft het tijdschrift Quest Psychologie onderzocht. Van de ondervraagden verklaart 35 % minstens één keer per maand de liefde aan zijn pluizenbol.

Psst… Je hond kan dus ook tegen jou zeggen dat ie van je houdt. Als ie z’n pootje op je been legt, wil dat dus eigenlijk zeggen: ‘ik houd van jou’. Te schattig! Dat zegt Rebecca Forrest, van Dog Clinic.

Als deze honden geen goed begin van je weekend zijn, dan weten we het ook niet meer 😉 Vooral die laatste (hond!) valt bij ons in de smaak. Welke is jouw favoriet?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Dierapotheker, Twitter | Beeld: Twitter