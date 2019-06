Te schattig! Het dochtertje van Naomi van As heeft ineens een heel ander kapsel

Het dochtertje van Naomi van As en Sven Kramer staat zowat bekend om haar prachtige volle haardos. Maar waar haar lokken vaak rechtovereind staan, is op een gloednieuwe foto te zien dat haar kapsel een nieuwe vorm heeft aangenomen.

De haren van de kleine Kae vallen op het kersverse kiekje namelijk voor en langs haar gezicht, waardoor het meisje er ineens heel anders uitziet.

‘Kleine dracula’

Dat is niet het enige wat veranderd is aan Naomi’s dochter. Haar tandjes komen namelijk ook al flink door. ‘Hallo, deze krijgt gewoon eerst haar snijtanden en dan pas haar voortanden’, schrijft de voormalig hockeyster bij de foto. Hierbij noemt ze de hashtags #kleinedracula en #opallesbijten.

Jaloersmakend

Veel moeders laten onder de post weten dat ook hun kind een ‘mini-vampiertje’ is. Maar waar het wederom vooral over gaat in de reacties, zijn de lokken van Kae. Zo merkt iemand op dat veel mensen jaloers zijn op het kapsel én vraagt iemand zich af de kleine spruit al een keer naar de kapper is geweest. ‘Nee, en ga voorlopig ook niet!”, reageert Naomi vastberaden. En of zij en Sven vroeger ook zo veel haar hadden? ‘Ik had ook veel haar, maar denk dat Kae wel gewonnen heeft, hoor!’

Eerste kindje

Eind oktober maakten Naomi en Sven bekend de trotse ouders te zijn geworden van hun eerste kindje. Ze onthulden het heuglijke nieuws met een prachtige gezinsfoto.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.