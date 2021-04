Wat gebeurt er als je te veel eiwitten eet? (Spoiler: je gaat eh, stinken)

Als je een paar kilootjes kwijt wil, kan het nuttig zijn wat meer eiwitten te eten. Het zorgt ervoor dat je wat langer verzadigd bent en het bevat minder kcal dan bijvoorbeeld koolhydraten. Ook als je veel sport, zijn eiwitten belangrijk. Het draagt namelijk bij aan het behoud van de groei van je spiermassa, doordat het de spiervezels – die beschadigd tijdens een training – herstelt. Maar is meer dan altijd beter?

Eigenlijk is het een beetje zoals m’n oma vroeger zei: ‘Alles waar te voor staat, is ongezond. Behalve tevreden.’ Prachtige wijsheid, natuurlijk, maar het klopt in dit geval wel. Te veel eiwitten zijn niet goed voor je. De officiële organisaties zeggen: houd 0.8 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht aan. Dus: als je 70 kilogram weegt, heb je zo’n 56 gram nodig. Maar, dit is redelijk bescheiden. Je kunt best wat meer nemen. Maar let op: niet te veel, want dan kun je gekke klachten krijgen.

Dit gebeurt er als je te veel eiwitten eet

Scheetjes

Het kan komen dat je door te veel eiwitten last hebt van je darmen. Het afbreken van eiwitten kost namelijk meer moeite voor je darmstelsel dan bijvoorbeeld koolhydraten. En dat is dan ook meteen de reden dat het kan dat je scheetjes wat meer stinken dan anders: de eiwitten die niet worden opgenomen, komen in de dikke darm en daar kunnen gassen ontstaan.

Als je veel eiwitten eet en minder koolhydraten, komt je lichaam in ‘ketose’. Dat betekent dat het vet verbrandt. Fijn als dat je doel is, maar minder fijn dat je dan nogal uit je mond kunt rieken. Zodra je lichaam vet verbrandt, gaat het ketonen produceren. En dat komt dan van binnen uit, uit je mond naar buiten en daar heeft je gespreksgenoot last van. Een kauwgumpje of toch iets meer koolhydraten kunnen uitkomst bieden.

Als je jouw koolhydraten hebt ingeruild voor eiwitten, is de kans groot dat je bloedchagrijnig wordt. Niet gek, want als je hersenen het gelukshormoon serotonine willen afgeven, hebben ze koolhydraten nodig. Dus prima om iets te minderen, maar probeer ze niet helemaal te skippen. En ga voor goed advies hierover altijd naar een diëtiste die een op maat gemaakt plan maakt voor jou.

Als je héél veel eiwitten eet, moeten je nieren keihard werken om de stikstof – die je standaard binnenkrijgt bij eiwitten – af te breken. Dat kan voor nierproblemen zorgen. Overigens geldt dat alleen als je extreem veel eet. Bij een normale hoeveelheid plas je de stikstof gewoon uit.

