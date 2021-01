Vergeet chocolate bombs: zo maak je de nieuwste hit ‘tea bombs’

Vorig jaar waren chocolate bombs een ware hit. Het is natuurlijk dé manier om te genieten van een lekker kopje chocolademelk, maar ook aan de theeleuten onder ons is gedacht. De tea bombs maken namelijk hun opwachting op TikTok.

Want nu we nog wel even in lockdown zitten, kunnen we wel wat warmte én glitters gebruiken. De theeballen – sorry, dit klinkt heel vies – zijn namelijk doorschijnend en brengen een gezonde dosis sparkle in je leven.

Tea bombs DIY

Het concept is bijna hetzelfde als bij de chocobommetjes: ook hier doe je de ballen met gedroogde theebladeren en bloemen in warm water en je zult een magisch resultaat hebben. Razend populair op TikTok en wij snappen wel waarom. Zoek vooral even op #hotteabombs en #teabombs en je zult heel wat inspiratie krijgen.

Theebommen maken

Maar hoe maak je ze nu zelf? Nou, voor één theebom heb je nodig: een kopje isomalt korrels, halfronde siliconen-mallen, eetbare kleurstof, zakje (kruiden)thee en wat gedroogde bloemen als dat jouw cup of tea (pun intended) is. Allereerst ga je aan de slag met de isomalt korrels: deze laat je smelten op middelhoog vuur in een hittebestendige pan. Wel belangrijk: zorg ervoor dat de kristallen gelijkmatig over de bodem van de pan worden verdeeld door deze voorzichtig te schudden, niet te roeren. Is het mengsel helder en vloeibaar? Dan kun je het goedje verdelen over je twee halve cirkelvormpjes.

Bloemig kopje

Voeg wat kleurstof naar keuze toe en roer goed door: zorg dat elk gaatje bedekt is. Wees wel snel, want voor je het weet is het alweer afgekoeld. Wacht daarna geduldig tot je ballen zijn afgekoeld tot kamertemperatuur. Haal de vormpjes voorzichtig uit de mal en voeg aan een van de helften je theezakje toe. Wel toe aan wat lente in je kopje? Dan is dit het moment om ook de gedroogde bloemen van stal te halen.

Plakken maar

En dan is het tijd om de twee delen aan elkaar te plakken! Dit doe je door het gedeelte zonder iets erin voorzichtig te laten smelten in een hete pan. Zo worden de randen vloeibaar en kun je er ook echt een bal van maken. Wel voorzichtig, want je werkt hier natuurlijk met hitte. Theebommetje in een kop kokend water en je maakt gegarandeerd indruk. Op wie te tijde van deze lockdown weten we nog niet helemaal precies, maar leuk is het wel.

