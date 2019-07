Heeft Teen Mom-Jenelle tegen de regels in toch contact met haar kinderen?

Het ene na het andere schandaal volgt elkaar op bij Teen Mom. Niet alleen mocht Farrah niet aanschuiven in het reünie seizoen, ook Jenelle werd uit de show gezet nadat haar man hun hond doodschoot.

Deze actie van David Euson had sowieso verregaande gevolgen voor de realityster, want de brunette verloor na Jace – over wie ze de voogdij al jaren niet meer heeft – ook de voogdij over Kaiser. Volgens bronnen van E! News vertelde de vierjarige Kaiser op school hoe het incident eraan toeging, waardoor zijn leraren besloten om de kinderbescherming in te lichten. De Amerikaanse kinderbescherming besloot daarop het vierjarige jongetje over te dragen aan Jenelle’s ex-vriend Nathan, de vader van Kaiser. Ook mag de elfjarige zoon Jace niet langer meer in het huis blijven, hij is weer terug bij zijn officiële voogd Barbara, de moeder van Jenelle.

Feestje

Toch lijkt Jenelle nu – tegen alle regels in – toch contact te hebben met haar kinderen. Het stel was namelijk aanwezig op het verjaardagsfeestje van Kaiser. Aangezien zowel Jenelle als David aan strenge eisen moet voldoen om hun kinderen überhaupt te mogen zien, lijkt het erop dat de twee de regels hebben overtreden. Want hoewel Nathan Griffin, de vader van Kaiser, ook aanwezig was, gaat het toch écht om een bezoek zonder toezicht volgens TMZ. Grote kans dat dit nog een staartje gaat krijgen.