Wait, what? Is Teen Mom’s Jenelle terug bij David Eason?

Het is maandag, storm Ciara raast nog steeds over het land en er lijkt nog altijd geen sprake van een nabije lente. Je winterdip is in full effect, je komt maar niet door je to do-lijstje heen en je liefdesleven? No sparkle to be found. Toch is er hoop aan de horizon. Want als je denkt dat het niet erger kan, denk dan aan Teen Mom’s Jenelle. Zij is weer terug bij haar ex David Eason.

David wie? David Eason, je weet wel, de gast met een kort lontje die Jenelle’s hond doodschoot en Jenelle’s moeder al jaren zwart maakt. En de guy die homo’s uitscheldt op Twitter en een groot voorstander van het Amerikaanse wapenbeleid is. Overigens ook de guy die een contactverbod kreeg en de productie van MTV meerdere malen bedreigde. Die David ja.

Het leek even alsof Jenelle ein-de-lijk het licht had gezien. Nadat ze – mede door David – haar baan bij MTV kwijtraakte en tijdelijk de voogdij over haar kinderen verloor, liet ze afgelopen oktober via Instagram weten dat ze de tijd nam om ‘haar leven te veranderen’ en voor zichzelf te kiezen. Ze diende een scheidingsverzoek in bij de rechtbank en maakte de opvoeding van haar kinderen prioriteit. Even werd er met modder gegooid: David zei dat hij niet van haar hield en totaal geen liefdesverdriet voelde, zij postte cryptische quotes als ‘I could build a castle out of all the bricks they threw at me.’

Maar toen kwam daar niet veel later de eerste roddel. Jenelle zou zijn gezien met David Eason – wat op zich niet heel gek is aangezien ze samen dochtertje Ensley hebben. Maar de twee werden gespot in een innige knuffel.

En nu post roddelwebsite TMZ opnieuw foto’s van de twee. Blijkbaar hadden Jenelle en David afgelopen vrijdagnacht een date night. Hoewel Jenelle eerder beweerde nooit meer naar hem terug te gaan, bewijst ze hiermee het tegendeel. De verklaring? Het koppel wil het co-ouderschap een goede kans geven… Waren we naïef om te denken dat Jenelle nu eindelijk zou inzien dat ze beter verdient? Ja. Is ons leven zo slecht nog niet? Jup.