Deze ‘Teen Mom’ gaat Jenelle mogelijk vervangen in de show

Jenelle staat nog maar net op straat, of MTV heeft haar al ingewisseld voor een andere Teen Mom. De brunette werd vorige week ontslagen, doordat haar man David Euson de hond van het gezin doodschoot.

Volgens een bron aan TMZ zou MTV haar daarom ingeruild hebben voor Jade Cline. Deze Teen Mom is 21 en heeft dochtertje Kloie Kenna van een jaar oud. Zij zal gevolgd worden in de show in plaats van Jenelle. Jade is geen onbekende van de serie: eerder werd ze ook al gevolgd voor de spin-off Teen Mom: Young and Pregnant. Volgende week wordt dit nieuws pas officieel bevestigd, maar de zender zet er vaart achter. Ze zijn namelijk al begonnen met de opnames met Jade.

Ontslagen

Het is niet de eerste keer dat het liefje van Jenelle in opspraak kwam. David werd vorig jaar zelf al ontslagen bij de show vanwege zijn antihomo-uitspraken op social media. Sindsdien is hij niet meer in beeld geweest in Teen Mom, terwijl de rest van het gezin wel gefilmd werd. Hij heeft bekend eerder deze maand de Franse bulldog van de familie te hebben doodgeschoten, naar eigen zeggen omdat het dier een bijtende beweging maakte richting zijn tweejarige dochter.

Voogdij

Na Jace – over wie ze de voogdij al jaren niet meer heeft – verloor de Teen Mom-ster vorige week ook de voogdij over Kaiser, nadat haar man hun puppy doodschoot. Volgens bronnen van E! News vertelde de vierjarige Kaiser op school hoe het incident eraan toeging, waardoor zijn leraren besloten om de kinderbescherming in te lichten. De Amerikaanse kinderbescherming besloot daarop het vierjarige jongetje over te dragen aan Jenelle’s ex-vriend Nathan, de vader van Kaiser. Ook mag de elfjarige zoon van Jace niet langer meer in het huis blijven, hij is weer terug bij zijn officiële voogd Barbara, de moeder van Jenelle.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: ANP