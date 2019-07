Dat ging snel: Teen Mom’s Jenelle krijgt voogdij terug

Terwijl Jenelle nog druk is met moddergooien naar haar moeder, is daar plots goed nieuws voor de realityster: ze krijgt de voogdij over haar zoon Kaiser (4) en dochter Ensley (2) terug.

Die voogdij werd afgenomen nadat haar echtgenoot David de hond van het gezin had doodgeschoten.

Tranen van geluk

Na de uitspraak van de rechter in haar thuisstaat North Carolina liet Jenelle weten dat ze moest huilen van blijdschap over de terugkeer van Kaiser, die ze deelt met ex Nathan Griffith en Ensley, haar dochter met David.

Vorige maand besloot MTV de banden met het gezin te verbreken vanwege het gedrag van David, die eerder al werd ontslagen vanwege zijn antihomo-uitspraken op sociale media. Daarna was hij niet meer in beeld in Teen Mom, terwijl de rest van het gezin wel gefilmd werd. Daar stopte de zender na het laatste incident ook mee.

Het was de vader van Kaiser die de autoriteiten belde na het incident met de hond. Op zijn verzoek werd zijn zoon uit het huis weggehaald, later verloren Jenelle en David ook de voogdij over hun dochter. Jenelle is ook moeder van de negenjarige Jace, die werd geboren toen zij meedeed aan realityshow 16 And Pregnant. Haar moeder Barbara heeft al jaren de voogdij over de jongen.

Bron: ANP, beeld: ANP