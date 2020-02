Teen Mom’s Jenelle over haar verzoening met David Eason

Nu we in Nederland druk zijn met de break-ups van Marcotien, Monique-Bridget-André en Yolanthe Verhoe…, ahum, ik bedoel Rico Verhoeven, zouden we bijna vergeten dat aan de andere kant van de oceaan Teen Mom’s Jenelle Evans ook nog altijd een roerig leven leidt. Zij reageert nu voor het eerst op haar verzoening met ex David Eason.

Want misschien is het je ontgaan: Jenelle stond afgelopen weekend op het punt om al haar social media te verwijderen. Zo liet ze weten via Instagram. Helaas bedacht ze zich, want plots kondigde ze via datzelfde Instagram-kanaal een nieuwe YouTube-video aan (well, that escalated quickly).

‘Hello, welcome to my vlog!’

Afijn, over die vlog. Nu Jenelle ontslagen is bij Teen Mom wil ze een carrière als vlogger najagen. Afgelopen maand trapte ze af met een super originele Q&A en inmiddels zijn we drie vlogs verder. In haar laatste vlog, die ze gisteren plaatste, komt de 28-jarige moeder terug op de geruchten over haar verzoening met ex David Eason. Ze zegt: ‘David en ik zijn op dit moment niet samen. We verdelen de opvoeding van onze kinderen en overleggen over de toekomst omdat we samen een huis hebben. We kunnen het huis niet verkopen omdat we nog wachten op reparaties van het bedrijf dat het huis gebouwd heeft.’

Op 31 oktober vorig jaar kondigde Jenelle haar scheiding aan, zes maanden nadat bleek dat David hun hond had doodgeschoten. Sindsdien werden de twee regelmatig samen gespot in Nashville, maar dit zou dus puur vriendschappelijk zijn.

Ontslag bij Teen Mom

Over haar ontslag bij Teen Mom zegt Jenelle tegenover Pop Culture: ‘Het voelt eigenlijk hartstikke goed, omdat ik me nu geen zorgen meer hoef te maken over wat er op televisie komt. Gaan mensen me veroordelen? Wordt ik bestempeld als slechte moeder? Ik kan nu alles zelf bepalen: mijn agenda, wat ik wil delen en wanneer ik dat wil delen.’

‘Ik ga me nu op mezelf focussen en mezelf losweken van het Teen Mom-merk. Ik wil mijn eigen naam opbouwen, voor en/of achter de schermen. Het lijkt me ook leuk om in productie te werken.’

Moeder van drie

Jenelle Evans en David Eason hebben samen hun tweejarig dochtertje Ensley. Daarnaast heeft Jenelle nog twee zoons: de tienjarige Jace met Andrew Lewis en de vijfjarige Kaiser met Nathan Griffith. Het YouTube-kanaal van Jenelle telt inmiddels zo’n 100.000 abonnees.