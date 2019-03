Telefoon vol? Zo kun je toch nog gewoon foto’s maken

Ben je net lekker wat kiekjes aan het maken is jouw telefoon wéér vol. Eerst weer allerlei dingen moeten verwijderen verpest het spontane fotomoment dan ook een beetje. Door dit simpele trucje kun je weer razendsnel jouw ontbijtje (of iets anders natuurlijk) op de gevoelige plaat vastleggen.

Hiervoor moet je alleen wel een iPhone hebben. Hoe werkt het? Wanneer jouw telefoon aangeeft dat de opslagruimte vol is, ga dan niet meteen als een malle foto’s verwijderen. Oké, dit moet uiteindelijk wel, maar om nu meteen weer verder te kunnen fotograferen is er een simpele omweg.

Social media

Open eerst een van jouw social media-apps waarmee je een foto kunt maken. Denk aan Instagram, Facebook of Twitter. Wanneer je hier met de camera-functie een foto maakt, slaat jouw mobiel deze automatisch op je telefoon. Ha! Zelfs als jouw geheugen dus voller dan vol zit, kun je toch nog even fijn even wat vastleggen. Good to know.

Bron: Libelle | Beeld: iStock