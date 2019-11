Eens in de zoveel tijd staat er een documentaire op Netflix waar iedereen het over heeft. Ooit waren dat Making a Murderer, Abducted in Plain Sight en de Ted Bundy Tapes. Nu is dat Tell me who I am. In de heftige, maar steengoede documentaire worden een aantal details bewust achterwege gelaten. Wij hebben ze voor je op een rij gezet.

Tell me who I am

Heb je Tell me who I am nog niet gezien? Dan bij deze een korte introductie, zonder al te veel te spoilen. Alex en Marcus zijn tweelingbroers en delen alles met elkaar. Totdat Alex op zijn achttiende een motorongeluk krijgt en wakker wordt zonder geheugen. Hij kent niets of niemand meer, behalve zijn tweelingbroer Marcus. Alex vraagt zijn broer om hem over zijn verleden te vertellen. Maar Marcus verbergt een duister familiegeheim.

Dat klinkt geheimzinnig en dat is het ook. Pas gedurende de documentaire – waarbij de broers apart én samen hun verhaal vertellen – kom je erachter wat er speelt. Niet alleen is de docu vrij heftig vanwege het geheim en ontroerend vanwege de band tussen de twee broers. Ook is de documentaire vernieuwend: zoiets heb je nog nooit gezien. Niet zo gek dus dat Tell me who I am een 7.8 heeft op IMDB.

Het interview met The Times

Heb je de documentaire wel al gezien? Lees dan vooral verder. Al in 2013 gaven Alex en Marcus Lewis een interview met The Times, destijds naar aanleiding van hun gelijknamige boek. In dat interview onthulden de broers veel meer details die worden weggelaten in de docu. Hiermee worden een aantal prangende vragen van kijkers beantwoord. We hebben ze voor je op een rij gezet. Let wel: spoilers op komst!

Lees ook:

Alex en Marcus hebben nog een broer en zus

De moeder en stiefvader van Alex en Marcus hebben nog twee kinderen: Oliver en Amanda. Net als zijn stiefbroers is ook Oliver seksueel misbruikt door hun moeder. In de documentaire zegt Alex dat hij voor het eerst wist dat er iets mis was toen hij de enige van de kinderen was die huilde toen hun moeder overleed.

In de documentaire komt Oliver niet naar voren, maar in het interview vertelt Marcus dat Oliver één keer naar een man genaamd Patrick werd gestuurd. Alle kinderen hielden het misbruik voor elkaar geheim. Oliver groeide op met het idee dat hij de enige was die werd misbruikt, terwijl de tweeling hetzelfde overkwam.

Zowel Oliver als Marcus zijn in therapie gegaan. Of Amanda ooit seksueel is misbruikt is niet duidelijk.

De vader in Tell me who I am is niet de biologische vader van Alex en Marcus

De biologische vader van Alex en Marcus is John Lewis. Hij overleed in een auto-ongeluk vlak nadat de tweeling was geboren. Hun moeder, Jill, trouwde opnieuw, met Jack Dudley. Jack werkte als accountant en samen kregen Jack en Jill nog twee kinderen (Oliver en Amanda). Jack is de man die te zien is in de documentaire.

Alex en Marcus hadden geen goede band met hun stiefvader – zoals overduidelijk te zien is in Tell me who I am. De tweelingbroers waren verbannen naar een schuurtje en mochten het huis niet in. Ook moesten ze hun stiefvader aanspreken met ‘Sir’ en werden ze benadeeld ten opzichte van Oliver en Amanda.

In de documentaire claimen zowel Alex als Marcus dat hun stiefvader niets wist van het seksueel misbruik door Jill.

Jill Dudley is hun moeder

Een van de meest gestelde vragen door kijkers is: wie is hun moeder? Hoewel ze uitgebreid in beeld komt, blijft haar naam buiten schot. Welnu, de moeder van Alex en Marcus heet Jill Dudley. Een excentrieke vrouw, die niet vies was van een een feestje. Naast een horde chihuahua’s verzamelde Jill ook antiek en contacten voor haar uitgebreide seksnetwerk.

In de documentaire wordt Jill omschreven als een overtuigende vrouw die anderen zover krijgt alles voor haar te doen.

Het was Oliver die de naaktfoto van de tweeling ontdekte

In Tell me who I am wordt beschreven hoe Alex en Marcus na het overlijden van hun moeder het huis gaan leegruimen. Ze vinden seksspeeltjes, lingerie, ingepakte cadeaus van familie voor de kinderen, liefdesbrieven van onbekende mannen en verstopt cash geld.

Maar, ze vinden ook een naaktfoto van hun beiden, waarop hun hoofden zijn afgescheurd. Dit blijkt later de foto waardoor het balletje gaat rollen. In de documentaire doen ze het lijken alsof Alex degene is die de foto vindt. In werkelijkheid is het Oliver die de foto ontdekte. Volgens het interview in The Times gaf Oliver de foto aan de tweeling ‘without saying any word.’

Hun moeder had een eigen antiekwinkel maar kwam ook uit een extreem rijke familie

Jill Dudley handelde in antiek en had een antiekwinkel op Portobello Road in Londen. Om die reden verzamelde ze erop los en stond ook hun huis vol met oude meuk.

Vanuit de antiekwinkel handelde Jill niet alleen in antiek, maar ook in haar kinderen. Vanuit de winkel bracht ze haar kinderen overal naar toe. Lees: naar de huizen waar haar kinderen seksueel misbruikt werden door vreemden. In het interview komt naar voren dat Jill soms de kinderen achterliet in die huizen, en soms bleef om te kijken.

Ook komt in de docu naar voren dat Jill uit een aristocratische familie komt. Ze was familie van Clement Attlee, een Brits politicus die van 1945 tot 1951 premier van het Verenigd Koninkrijk was. Jill erfde miljoenen van de Attlee familie en verstopte dat op de bank.

Jill plaatste Alex en Marcus in eerste instantie uit huis

Vlak nadat ze trouwde met John Lewis, de biologische vader van Alex en Marcus, kreeg Jill Dudley een psychose. Later bleek dat die psychose haar ‘seksueel ontwaakte.’

Na die psychose bracht Jill de tweeling naar een jeugdinstelling, zodat ze zich in kon laten met verschillende mannen. Vrienden van de familie probeerden Jill te overtuigen om Alex en Marcus thuis te brengen, maar Jill wilde de hort op blijven gaan in Londen. Daar had ze de ene seksuele uitspatting naar de andere.

In het interview vertelt Marcus: ‘Ze was aan het feesten, zuipen. Ik was erg overstuur. Hoezo liet ze ons zo hard in de steek vanwege die levensstijl?’

Zelfs toen de jongens eindelijk terugkwamen, probeerden vrienden van de familie de jongens alsnog uit huis te krijgen omdat hun moeder hen in de steek liet. Het misbruik van de jongens begon kort nadat ze waren teruggekeerd naar hun ouderlijk huis.

Het familiehuis staat in Sussex

Het grote landhuis waar Alex en Marcus opgroeide, stond bekend als Duke’s Cottage in Sussex. Het lijkt sterk op het huis in de documentaire en was bovendien groot genoeg voor iedereen. Toch moesten Alex en Marcus in de schuur slapen.

Het was uiteindelijk een heler die Alex vertelde over het seksueel misbruik in de familie

Nadat Jill overleed – en geen van zijn broers of zus verdrietig leek om haar dood – raakte Alex verward. Hij ging op zoek naar antwoorden, maar niemand wilde iets vertellen. Daarom bezocht hij een healer in de hoop antwoorden te vinden. Dit was dezelfde vrouw die hem bijstond nadat hij uit zijn coma kwam. Zij vertelde dat ze ‘het gevoel had dat er sprake was van seksueel misbruik binnen zijn familie.’

Alex en Marcus hebben allebei dyslexie

Alex en Marcus hebben allebei dyslexie. Op school hadden ze moeite met de lessen, maar thuis kregen ze geen steun.

Beide broers zijn nu succesvolle ondernemers. De een leidt een bedrijf, de ander heeft een boetiekhotel op Zanzibar.