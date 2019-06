Juicy: Temptation Island VIPS dit seizoen nóg sensationeler?

Ja, ja, nog maar een paar nachtjes slapen en dan kunnen we weer genieten van Temptation Island VIPS. De verleiders werden vorige week al bekend gemaakt, maar de geruchten gaan dat dit seizoen sensationeler wordt dan ooit. En wel hierdoor.

Niemand minder dan de ultieme roddelkoningin Michella Kox beweert namelijk dat het weleens heel druk kan worden op het eiland. Want hoewel het aantal verleiders al hoger ligt dan normaal, zouden er nóg meer casanova’s hun intrede maken in de villa. Oh jee, als dat maar goed gaat.

‘Foute dingen doen met je meisje’

Natuurlijk is dat niet geheel nieuw, want ook Alex – ‘Ik ga opnieuw foute dingen doen met je meisje’ – en Zwanetta kwamen vorig jaar later aan in de show. Niet alle verleiders en verleidsters zijn dus onthuld en het kan dus best dat er nog heel wat bekende koppen hun entree gaan maken. We wachten geduldig af.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: RTL