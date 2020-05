Temptation Island-koppel Zach en Simone ruziën erop los op Instagram

Kijkers raken niet uitgepraat over de spraakmakende deelnemers van dit seizoen van ‘Temptation Island’. De komst van het vijfde koppel Zach en Simone deed behoorlijk wat stof opwaaien. Door het kinderachtige gedrag van Zach snappen we heel goed dat Simone hem inmiddels gedumpt heeft, maar door een openlijke ruzie op Instagram lijken de twee het nu toch echt te bevestigen.

Eerder praatte Simone al haar mond voorbij over haar relatiestatus met Zach. Nu lijkt een felle discussie dat op Instagram nog maar eens te bevestigen. In een Q&A laat hij weten dat ‘niet hij, maar Simone voor de fame mee wilde doen aan Temptation’. En dat pikt Simone niet.

Meedoen voor de fame

De zelfbenoemde CEO van Fuckboy Airlines vroeg zijn volgers om stellingen op te noemen, waarop hij vervolgens antwoord op kon geven met ‘true’ or ‘false’. Uiteraard kwam daar de stelling ‘doet alleen mee aan Temptation Island voor de fame’ voorbij. Zach omcirkelde (natuurlijk) het woordje ‘false’ en nam daarbij zélfs de moeite om ook zijn (ex)-vriendin een steek onder water te geven: ‘Totaal niet, ik vind het juist verschrikkelijk. Mijn partner wilde meedoen voor de fame.’

Verdraaien

Team Tempa (dé bron voor alle Temptation-roddels) zag dit natuurlijk meteen, waarna zij het repostten in hun eigen stories. ‘Deze guy…’, schrijft het Instagram-account bij een screenshot van Zach’s antwoord. Hierna was ook Simone ook op de hoogte van de uitspraak van Zach en dat pikte ze niet. ‘Wanneer mensen de boel blijven verdraaien’, reageerde zij. Nou, het is wel duidelijk dat het foute boel is tussen de twee.

Nep-koppel

Er gingen lange tijd geruchten over dat Simone en Zach een nep-koppel zouden zijn, maar dat ontkent Simone nog altijd. ‘Als ik die beelden zo terug zie, kan ik wel begrijpen dat mensen dat denken. Dan ga je denken: hoe kan het dat hij zich zo snel al zó gedraagt? Maar het is niet zo, we waren een jaar samen en woonden vier maanden samen’, vertelde ze in een vlog van Nick Eshuis.

