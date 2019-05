Slippers aan en gaan: volgende week op sommige plekken tot wel 27 (!) graden

Lekker weer, waar ben je? Dat vragen we ons al tijden af. We mogen niet klagen, maar man, man, man, als we de voorspellingen van deze week bekijken, worden we niet vrolijk. Gelukkig is er hoop.

Na volgend weekend wordt het namelijk stukken beter. En als we het hebben over hoge temperaturen, dan bedoelen we ook echt standje slippers aan en gaan met die banaan. Op sommige plekken in het land kan het namelijk vanaf maandag 3 juni wel 27 (!) graden worden. En ook de dagen daarna blijft het goed. Maar we juichen nog niet te hard, want in ons (koude) kikkerlandje kan het altijd nog alle kanten op. Sta je dan in je bikini en blijkt het toch te regenen.

Hemelvaart

Want eerst is daar het kletsnatte Hemelvaart. De voorspellingen voor deze vrije dag zijn alles behalve goed. Met een temperatuur van minimaal 11 graden, kun je gewoon je winterkleren weer uit de kast trekken. Sterker nog, een poncho is een must mocht je heel de dag naar buiten gaan. Gelukkig kunnen we uitkijken naar de dagen daarna. Terrasje pakken, anyone?

Bron: Weeronline | Beeld: iStock