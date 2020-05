Temptation-Arda bevestigt relatie: hij woont zelfs al samen met verleidster

Gisteren was de laatste aflevering van seizoen zes van ‘Temptation Island’ te zien. En het mag gezegd worden; deze aflevering viel een beetje tegen. Het meest opvallende was dat Temptation-Arda nog steeds geen spijt heeft van zijn misstap én al samenwoont met een verleidster. Daar komt de spoiler: Arda en Amber zijn een feit!

Arda Türker deed samen met zijn vriendin Elke Castro mee aan de ultieme relatietest. Al vrij snel ging Arda de fout in. Neigde hij eerst nog naar verleidster Amber, uiteindelijk zwichtte hij toch voor de charmes van Eline. Eline bestempelde Arda als ‘slechts een vakantieliefde’ en dus was Arda weer terug bij af; hij moest met lege handen naar huis.

Arda en Amber

Maar blijkbaar begon het balletje bij thuiskomst pas echt te rollen. Na Temptation Island heeft hij namelijk een relatie gekregen met Amber. “Ik heb een nieuwe persoon ontmoet. Niet echt nieuw-nieuw; het is iemand die ik al kende. Zij heeft me toch wel goed geholpen met alles te verwerken en alles op een rijtje te zetten. Dan merk je pas wat voor een topvrouw het is en dan gaat het heel snel”, zegt hij over Amber.

“Ik zie dat ik bepaalde dingen die ik hiervoor miste, terug zie bij haar. En dat waren ook de dingen die me wat tegenhielden in mijn vorige relatie. Alles wat ik heb met Amber, ligt meerdere lagen boven wat ik had met Elke.” Ondertussen wonen Arda en Amber al samen en praten ze zelfs over trouw- en kinderplannen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.