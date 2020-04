Temptation’s Arda openhartig over bedavontuur met verleidster Eline

Arda, die dit seizoen samen met Elke meedoet als koppel aan Temptation Island, vertelt aan Goedele Liekens openhartig over zijn bedavontuur met verleidster Eline. Dat kostte hem niet alleen z’n relatie, maar bezorgt hem nu zelfs haatgevoelens tegenover zichzelf.

Lees ook:

‘Biggest mistake’

Alhoewel Arda in de laatste aflevering zegt dat hij geen spijt heeft van zijn slippertje met Eline, komt hij daar nu op terug. ‘Ik ben iemand die heel snel mensen vertrouwd en dat was ook mijn biggest mistake op dat moment’, vertelt Arda aan Goedele.

Goedele vraagt zich toch af of het vluggertje met Eline nu ‘goede seks’ is. Na een blik van schaamte zegt Arda: ‘Het was niet top.’

Haatgevoel