Temptation-Channah en Quention vertellen in vlog alles over tweede kindje

Toen afgelopen weekend het nieuws naar buiten kwam dat Channah Koerten en Quentin Jarrett een tweede kindje verwachten, kwam dat als een grote verrassing. Baby Tiger is pas zeven maanden en niemand had verwacht dat er (nu al) een tweede kindje op komst zou zijn. In een nieuwe vlog van het olijke koppel zijn ze duidelijk: “Je kunt beter maar doorpakken.”

“Chan is weer zwanger! We krijgen een tweede kindje, het is niet te geloven mensen! Hoe krijgen we het voor elkaar! Tiger is nog geen jaar, zeven maanden nu, en er komt alweer een tweede aan”, jubelt Quentin in een nieuwe vlog.

Niet op de planning

En zoals we gewend zijn, vult Channah hem snel aan: “Kijk, het ging zo: we hadden het erover wanneer neem je nou eigenlijk een tweede? Kan je dat doen met vier jaar ertussen of gelijk doorpakken? Nou, daar waren we nog niet helemaal over uit…”

En met die uitspraak is, zoals we van de twee gewend zijn, Quentin het niet helemaal mee eens. “Voor mij stond er geen tweede op de planning. Maar ja, je kan beter gewoon doorpakken.” Waarop Channah hem weer aanvult: “Ik dacht het komt over een jaartje, want bij Tiger duurde het heel lang en nu was het binnen drie keer raak.”

Hoe bracht Channah het nieuws eigenlijk aan Quentin over? “Ik heb jou geappt! Met die foto van die test. Ik durfde niks te zeggen..” Quentin lacht: “Jij dacht dat ik zou flippen, maar ik reageerde heel leuk.” Vervolgens regelde Quentin een bos bloemen en een romantisch diner. Over enkele weken zullen de Temptation Island VIPS-sterren een ‘gender reveal party’ houden.

De gender-reveal van Tiger werd groots aangepakt, geheel volgens jungle thema. Voor Quentin is Tiger niet het eerste kindje. Quentin heeft namelijk al een dochtertje uit een eerdere relatiem die op Curaçao woont.

Bekijk de vlog hieronder.