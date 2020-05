Terugblikken op haar deelname aan ‘Temptation Island’, het is iets wat Demi Rutting graag doet. In een nieuw interview met De Gelderlander vertelt ze nu: ”Toen ik aan Temptation meedeed, had ik nooit verwacht dat ik weer alleen in Culemborg zou belanden.’

Even leek het erop dat Demi Rutting en Sidney (die van de scooter) met vlag en wimpel waren geslaagd voor de ultieme relatietest. Ze keerden samen terug naar Nederland, waar ze samenwoonden in Heemstede. Toch ging het enkele maanden na thuiskomst uit, naar verluidt omdat Sidney zou zijn vreemdgegaan (waarvan Demi dan weer een filmpje postte op social media). Hoe gaat het nu met Demi?

‘Het heeft me een flinke knauw gegeven’

‘Ik woon weer in Culemborg, bij mijn ouders. Waarom het uit is gegaan, hou ik liever voor mezelf. Ik kan wel vertellen dat er veel is gebeurd en dat ik er heel veel last van heb gehad, mentaal en fysiek. We zijn vier jaar samen geweest en hebben drie jaar samengewoond in Heemstede. Wat er is gebeurd, heeft me echt een knauw gegeven. Ik viel af, kon niet meer sporten, niet meer goed slapen. We hebben helemaal geen contact meer en wat mij betreft gaat dat ook niet meer gebeuren. Maar uiteindelijk heb ik de knop om kunnen zetten en nu gaat het zó goed met me,’ vertelt ze aan De Gelderlander.

Toch had Demi meer verwacht van haar deelname aan het realityprogramma. In een interview met Trouw vorig jaar gaf ze al toe dat ze meedeed voor de bekendheid en dat haar deelname niet had opgeleverd waarop ze hoopte. ‘Deelname was leuk en de aandacht was interessant, maar tijdelijk. Uiteindelijk ben ik twee keer geboekt om ­negentig minuten in een club te staan, maar heb ik geen tv-aanbiedingen gekregen of zo. Best jammer. ­Eigenlijk is mijn leven weer precies zoals voor Temptation,’ zei ze toen.

Uit elkaar gegroeid

Ten tijde van dat interview was ze nog samen met Sidney, nu inmiddels al zeven maanden niet meer. ‘Toen ik aan Temptation meedeed, had ik nooit verwacht dat ik weer alleen in Culemborg zou belanden. Vooral het moment dat de afleveringen werden uitgezonden, waren lastig. We mochten zestien weken niks met elkaar in het openbaar doen, omdat niemand mocht weten of we na het programma nog bij elkaar waren. Dat is heel lastig als je samenwoont. We konden zelfs niet tegelijk de deur uit. Dat is voor geen enkele relatie goed, volgens mij, maar al helemaal niet als je net uit zo’n relatietest komt. Het terugkijken van de afleveringen leidde ook tot discussie en frustraties. Ik denk dat we daardoor niet sterker uit het programma zijn gekomen (ook al was er toen nog niemand vreemdgegaan), maar dat we juist uit elkaar zijn gegroeid.’

Ook mooie dingen uit voortgekomen

Ondanks de teleustellende verwachtingen heeft het programma ook goede dingen opgeleverd. ‘Ik heb nog steeds contact met andere koppels en verleider Gaetan uit het programma. Met hen heb je toch een band opgebouwd, omdat niemand anders weet hoe het op Temptation Island werkt.’

‘Ook sta ik nu supersterk in mijn schoenen. Ik heb geleerd om te gaan met heel veel aandacht. Er wordt over je geschreven, je wordt herkend. Je komt echt even in een andere wereld terecht. Omdat zoveel mensen ineens wat van je willen, waardeer ik de mensen om me heen nu ook nog meer.’

En nu?

Gelukkig beseft ook Demi dat de onderwerpen Sidney en Temptation Island zo goed als uitgemolken zijn, en bouwt ze hard aan haar toekomst. ‘Ik ben trots op de weg die ik heb afgelegd afgelopen jaar. Toen het uit ging, zat ik even in een zwart gat, maar ik ben daar toch weer uitgekomen en die stap heb ik maar mooi zelf gezet. Ik zit heel goed in mijn vel; ik sport nu vijf of zes keer in de week en merk dat ik echt progressie heb gemaakt. Dit jaar studeer ik af aan mijn opleiding Sportkunde en dan hoop ik een vaste baan te vinden. Daarnaast ga ik een dj-cursus doen. Ook ben ik bezig met modellenwerk, zo ben ik laatst vastgelegd voor magazine FHM. Ik focus me op mezelf.’

