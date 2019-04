Ook prachtig: zo zag Temptation’s Demi er uit voor haar neuscorrectie

Demi was in tranen tijdens het laatste kampvuur. Niet omdat Sidney vreemdging, maar dit was misschien een nog wel groter verraad. Haar ‘geliefde’ vriend schepte namelijk op dat hij alles betaalde thuis. Maar in reactie hierop onthulde zíj weer dat ze haar neuscorrectie gewoon zelf heeft bekostigd.

Het bedriegen van de partners dit seizoen lijkt zich af te spelen op een heel nieuw niveau. Want waarom zou je in godsnaam een verleidster die je net één week kent alle ins- en outs van jullie financiële situatie vertellen? Groot gelijk dat Demi hierdoor flink kwaad was op haar vent.

Neuscorrectie

Maar hierna laat ze ook weten dat ze haar neuscorrectie gewoon zelf heeft betaald. Maar wacht even, een nose job? Hoewel het niet te zien is aan haar, heeft Demi toch echt een heel klein beetje laten sleutelen aan haar gezicht. Het verschil op de voor- en nafoto is dan ook minimaal. Op beide foto’s in ieder geval een prachtige vrouw!

Bron: Grazia | Beeld: Facebook, RTL