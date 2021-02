Het heftige avontuur voor Temptation’s Denise en Marco is voorbij. ‘Temptation Island: Love or Leave’ is inmiddels afgelopen en de twee zijn overeind gebleven. Toch is dat opvallend omdat Marco een ander klein avontuurtje heeft gehad met een bekende single. Niet tijdens het programma, maar nadat ze weer terug waren in Nederland. Denise vertelt nu openhartig over deze foute move van haar geliefde Marco.

Marco en Denise

Het stel is te gast in een YouTube-video van Nick Eshuis. Daarin vraagt hij gelijk of het koppel blij is dat hun Temptation-avontuur erop zit. Zowel Denise als Marco knikken instemmend. “We kunnen nu weer lekker focussen op elkaar,” zegt Denise. De twee zijn nooit uit elkaar geweest, maar er is wél een kus met een andere vrouw geweest. Gelukkig kan Denise ondanks het foutje van Marco vol lof praten over haar vriend. “Ik voel dat we sterker zijn geworden. We bespreken alles, het voelt fijner, aldus Denise. Toch plaatst de deelneemster nog een kanttekening bij het verhaal. “Ergens was het wel goed voor onze band, maar liever niet op deze manier, zegt Denise zuchtend. “Ik had het toch gewoon graag onderling opgelost.” Wel zijn de Temptation-deelnemers het met elkaar eens dat het verleden tijd is en er nu dus ook niet meer over gepraat wordt.

De tekst gaat verder onder de video



Engelse woorden

Een aflevering Temptation was natuurlijk niet compleet zonder wat Engelse woorden van Denise. Ook Nick komt daar nog even op terug. ‘Kreeg je veel haatreacties?’ vraagt hij aan Denise. Denise vind het zelf allemaal wel meevallen. “Bij mij was het meer dat ik heel veel Engels sprak,” laat ze weten. In gesprek met Girlscene legt Denise deze week uit dat ze heel veel familie heeft in het buitenland en daar elke dag Engels mee praat. “Zelf heb ik ook in het buitenland gewoond en heb ik Engelssprekende collega’s.” Kortom, ze spreekt gewoon ontzettend veel in de taal in het dagelijks leven. “Op een gegeven moment is het lastig om je in één taal te kunnen uiten. Marco doet dit ook, maar het valt bij hem minder op.”

Bron: RTL Boulevard | Beeld: RTL