Is dit het bewijs dat ‘Temptation Island’ écht doorgestoken kaart is?

Dat er in Temptation Island flink gestookt wordt door het knippen en plakken van beelden, is inmiddels geen geheim meer. Maar de makers gaan zelfs nóg een stapje verder. Zo zouden ze verleid(st)ers speciaal uit bed trommelen om de koppels de fout in te laten gaan.

Dat weet een anonieme bron te melden. Want weet je nog dat Sidney het heel gezellig had met zichzelf – wanneer niet, kun je haast zeggen – en toen ineens Demi voor zijn neus stond? Juist, de brunette was dus niet toevallig ook wakker omdat ‘ze niet kon slapen’.

Uit bed

Demi lag namelijk gewoon te slapen terwijl de spierbundel het heel gezellig had met zichzelf. Hét moment om even een mooi momentje met de verleidster te creëren, moeten de makers gedacht hebben. Dus hop, uit bed Demi en naar Sidney toe. We konden ook al niet geloven dat de verleiders alles zelf hadden uitgevogeld. Want wat dacht je van die spontane ontbijtjes op bed? Grote kans dat deze ook in scène zijn gezet, lijkt ons. Nou ja, nog heel even en dan weten we eíndelijk wie van de koppels het overleefd hebben en wie niet. Nog even doorzetten.

Bron: Beautify | Beeld: RTL