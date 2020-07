Temptation-Eline: ‘Amber sloeg de boel kort en klein’

Terwijl ‘De Bachelorette’ een hoogtepunt nadert – en Jordy al die tijd een vriendin blijkt te hebben gehad –, raken we nog steeds niet uitgepraat over dat ándere realityprogramma. Want ook al is ‘Temptation Island’ al een hele tijd afgelopen, Arda en zijn Amber, Eline en Elke houden de gemoederen flink bezig. Welkom bij hoofdstuk 437 van Arda en zijn vrouwen.

In een notenop: Arda was met Elke, ging toen vreemd met Eline. Eline dumpte Arda en Arda koos voor Amber. En Amber en Arda verwachten nu hun eerste kindje.

Het nieuws van hun zwangerschap sloeg in als een bom. Arda en Amber zijn pas kort samen en bovendien dacht Amber dat ze geen kinderen kon krijgen. Wat Elke, Arda’s ex, van de zwangerschap vindt, weten we niet (maar zijn we wel benieuwd naar). Wat verleidster-Eline ervan vindt, wéten we wel. In een mukbang talk (= een vreetvideo) met Youtuber Dephlin Jacobs komt Eline nog even terug op haar tijd op Temptation Island.

Seks met Arda

Over de seks met Arda kan ze kort zijn: daar heeft ze spijt van. “Ik wilde ‘het’ niet op tv doen, maar het is toch gebeurd. Ik had aardig wat alcohol op en was goed onder invloed, Arda ook, dan vervagen je grenzen. Het is gebeurd en ik heb er wel spijt van, je familie kijkt ook.. Het is nu eenmaal zo gelopen, dus wat dat betreft heb ik er wel vrede mee.”

Catfight

De seks met Arda zorgde voor een dikke domper bij Amber, de andere verleidster die al vanaf de eerste dag haar pijlen op Arda had gezet. Zij en Eline, die ook vanaf de eerste dag voor Arda ging, lagen elkaar dus niet zo. “We hadden in het begin al wat gezeik met elkaar, achter de schermen. Het bleek dat er geroddeld was over Amber, dat zij ‘fake zou zijn en alles voor de show deed’. Toen ging zij er vanuit dat ik dat was geweest, maar ik was het helemaal niet.”

Vooral op de laatste avond zou de boel geëscaleerd zijn. Amber zou de boel kort en klein hebben geslagen. “Dat was de avond dat iedereen Arda een lapdance ging geven, en zij als enige niet. Toen was ze 10.000ste keuze, dat vond ze heel erg. Ze gooide lampen omver en zo.”

In shock

En hoe denkt Eline dan over de zwangerschap van Arda en Amber? “Ikzelf heb na Temptation niet echt contact meer gehad met hem. Ik was wel blij voor Amber, want ze heeft de vent die ze vanaf het begin al wou.” Over de zwangerschap zegt ze verder: “Ik heb er niet echt een mening over. Er waren eerst al geruchten, toen dacht ik nog: dat zal toch niet, zo snel?”

“Toen het nieuws kwam, was ik dus wel in shock. Ook blij dat Amber uiteindelijk toch zwanger kon worden, en ook al was het niet gepland, ze gaan vast heel erg hun best doen om goede ouders te worden”, aldus Eline tot slot.

