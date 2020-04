Elke, Elke, Elke, de arme schat. In de afleveringvan deze week is te zien hoe Temptation-Elke volledig breekt wanneer ze haar vriend Arda ziet vreemdgaan. Inmiddels is Elke al lang en breed terug in België, maar lijkt ze enorm veel afgevallen. Gaat het wel goed met Elke?

Oei oei oei, de kijkers van Temptation Island worden deze week getrakteerd op een aflevering vol sensatie. Vooral het verdriet van Elke, nadat ze Arda op beeld ziet vreemdgaan met Eline, gaat door merg in been. Vol tranen vraagt ze zich af of Arda voor Eline is gegaan omdat de verleidster dunner is dan zijzelf. Een pijnlijke opmerking, die aangeeft hoe onzeker Temptation-Elke is over haar figuur en waar we ons gek genoeg allemaal in herkennen.

Is het vanwege Arda dat Elke zoveel is afgevallen? Het is wat veel volgers van Elke denken bij het zien van haar foto’s op Instagram. “Volgens mij is Elke hendig afgevallen, ik hoop alleen oprecht dat ze het voor zichzelf heeft gedaan en niet alleen voor die ezel”, schrijft iemand. Een andere fan reageert: “Viel mij ook al op.. hoop dat het goed met d’r gaat! Gewicht verliezen kan uit kracht maar ook uit onzekerheid komen.. dus hopen op het eerste voor haar.”

Toch krijgt Elke ook positieve reacties op haar nieuwe figuur: “Het was duidelijk dat ze niet zeker van zichzelf was. Dus als ze dat nu wel is, I’m all here for it! She looks amazing.”