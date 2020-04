Temptation-Elke over vreemdgaan Arda: ‘ik wilde hier niet meer zijn’

Toen Elke via videobeelden moest toekijken hoe haar vriend Arda het bed in dook met verleidster Eline, leidde dat tot groot verdriet. Bij thuiskomst leidde de abrupte break-up met Arda zelfs tot zwarte gedachten. ‘Ik wilde hier niet meer zijn’, vertelt ze bij Gert Late Night.

Al in de vorige aflevering, toen Elke nog geen beeld gezien had en louter moest afgaan op die ene gong, vreesde ze het ergste. “Ik wist meteen: ’t is de mijne”, vertelt Elke. “Ik weet niet hoe, vrouwelijke intuïtie, zeker?”

En dus toog ze met lood in haar zomerse plateauhakken naar het kampvuur. “Het was best heftig om die beelden te zien”, geeft Elke toe. “Op het moment zelf ging ik niet total loss, maar later in de badkamer wel. Ik had het eventjes helemaal gehad. Want je wil wel een relatietest aangaan, maar ja … dat is niet echt gelukt.”

De klap kwam vooral toen Elke en Arda weer thuis in België waren. “Toen we terug thuiskwamen ben ik even heel diep gegaan”, zegt ze. “Ik zat er echt helemaal door en ik heb ook met heel zwarte gedachten in m’n hoofd gezeten: ik wilde hier niet meer zijn. Mensen begrijpen niet goed hoe die impact is als je daar zit, maar ik kan je zeggen dat ik heel diep heb gezeten.”

Ironisch genoeg was het Arda’s idee om zich in te schrijven: “Ik ben nogal een losbol als ik uitga, en hij wilde me testen”, zegt Elke, die al anderhalf jaar samen met Arda was. Ondertussen gaat het terug beter met Elke: “Ik ben terug gelukkig. En ik weet dat er nog heel veel goede jongens zijn.” Hoe het afloopt met Arda, kan ze nog niet verklappen. Al geeft ze wel al mee: “We zien elkaar nog af en toe.”

