Temptation-Fabrizio geeft rondleiding door zijn nederige stulpje

Voyeurs onder ons opgelet, we kunnen binnengluren bij het huis van Temptation-Fabrizio. Speciaal voor de Belgische reeks #DitIsMijnKot heeft de realityster zijn huis al vloggend vastgelegd.

Want ook Fabrizio zit momentel thuis in quarantaine. Hij heeft zijn tattooshop noodgedwongen moeten sluiten vanwege corona en dus slijt hij zijn dagen in zijn knusse huisje. Of nou ja, ‘knus’, de muren zijn erg wit en de meubels erg zwart (of grijs of bruin). Een typisch mannenhuis dus, als je het ons vraagt.

Toch heeft Temptation-Fabrizio zijn best gedaan om het gezellig te maken: in de keuken staat een keyboard, zodat er piano kan worden gespeeld. Gek genoeg moeten we voor de woonkamer naar de eerste verdieping, waar een grote televisie en PlayStation staan. Maar ook daar een vleugje gezelligheid: een foto van Fabri en zijn vriendin Lotte staat gezellig op het kastje.

Verder laat de 27-jarige ex-van-Pommeline met trots zijn inloopkast en zijn kelder met een heuse wc-papier voorraad zien. ‘Ik ben echt dagen op zoek moeten gaan naar een nieuw pak,’ vertelt hij daarbij. De tour door zijn huis duurt in totaal slechts 2 minuten en kun je hier bekijken.

Bron: Het Laatste Nieuws | Beeld: RTL