We schreven er al in 2018 (!) over, maar nu komt de 2.0-versie Temptation Island toch echt bijna op de buis. In Free Love Paradise gaan de deelnemende koppels net dat stapje verder dan we gewend zijn. Vreemdgaan is namelijk geoorloofd!

Ja, geen kampvuur waarop geschokt wordt gekeken naar een lapdance of een slippertje onder de lakens. In Free Love Paradise gaan koppels namelijk een nog grotere test aan: werkt een open relatie wel óf niet voor hen?

Free Love Paradise

Want hoewel monogamie nu is waar de meeste stellen naar streven, kijkt dit programma daar anders naar. Misschien werkt het juíst wel voor je relatie om het af en toe hetbuiten de deur te mogen zoeken. Drie Vlaamse en drie Nederlandse stellen durfden het aan en reizen naar Mexico om uit te vinden of ze ook daadwerkelijk hier mee om kunnen gaan.

Bekende presentatrice

Helaas voor ons mocht Rik Stook, euh, Brandsteder niet weer zijn koffers pakken, maar de presentatie ligt in handen van wel een andere bekende. Froukje de Both gaat namelijk met de Vlaamse Sean Dhondt het programma aan elkaar praten. Klinisch seksuologe Chloé De Bie staat de stellen nog bij in het programma. Zij vertelt aan Het Nieuwsblad: ‘Meer en meer mensen vragen zich af of ze voor monogamie kiezen omdat het de norm is. Voor sommigen kan het interessant zijn om na te denken over een open relatie. Zo bepaal je zelf wat kan en niet kan.’

Koppels

Qua Nederlandse koppels doen Mariska (24) en Ivo (26) onder meer mee. Zij zijn al zes jaar een stel, maar kiezen er bewust voor om niet samen te wonen. Om een mogelijke sleur te doorbreken, willen ze kijken wat een open relatie kan betekenen voor hen. Voor Santie (24) en Pieter (27) ligt het wat anders: ze zijn vijf jaar samen, maar beiden erg jaloers. Tamara (24) en Lenny hebben nu twee jaar iets, maar willen het liefst natuurlijk samen oud worden. Daarom zoeken ze in deze show de spanning op.

Vanaf donderdag 5 november is dit nieuw programma te zien bij de Belgische zender VTM 2 of nu al via de streamingdienst Streamz.

