Bij het horen van de woorden Temptation Island, denk je misschien niet aan een gezellig bordspel. Nee, nee, een relatie is niet iets om met een dobbelsteen te bepalen. Toch is nu dé game der verleiding op de markt gebracht.

Tijdens dit bordspel wordt namelijk niet getest of jullie sterk genoeg zijn als een koppel, maar moet je jouw inner verleid(st)er naar boven halen. Alleen dan kun je namelijk eindigen als winnaar. Spannend…

Spel der verleiding

Het is namelijk de bedoeling dat je laat zien dat jij alles in huis hebt om iemand de fout in te laten gaan. Dat doe je door jouw medespelers te overtuigen dat jij hebt wat het nodig hebt om het spel der verleiding te winnen. Met als klap op de vuurpijl (pun intended) natuurlijk: het kampvuur. Is het je gelukt om de relatie te doen sneuvelen? Ja erg, we weten het. We hebben het spel ook niet bedacht. Zie je het toch wel zitten? Vanaf vandaag is het hier te koop. Temptationnn.

Bron: Beautify | Beeld: RTL