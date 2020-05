Temptation Island’s Daniëlle in het ziekenhuis vanwege hartproblemen

Daniëlle Koppers werd in een klap bekend toen zij tijdens het afgelopen seizoen van ‘Temptation Island VIPS’ deelnemer Thomas Cox wist te verleiden. Op Instagram is de brunette nog altijd ongekend populair, maar de komende tijd zullen haar fans het eventjes zonder haar moeten doen.

Daniëlle heeft namelijk wat problemen met haar gezondheid en doet daarom even een stapje terug.

Een stapje terug

De Temptation Island VIPS-verleidster kampt met hartproblemen, zo meldt ze op haar Instagram Stories. ‘Lieve mensen. Via deze weg wil ik jullie even laten weten dat ik de komende dagen even niet zo actief zal zijn. Er zijn wat problemen met mijn rikketik en vannacht lag ik dan ineens in een ambulance. No worries, alles komt goed, maar ik doe het eventjes rustig aan’, schrijft de brunette.

Daniëlle in Temptation Island

Daniëlle was te zien in Temptation Island Vips. Ze wist Youtuber Thomas Cox voor zich te winnen, waardoor hij en zijn ex-liefje Yasmin Karssing een punt achter hun relatie zetten. Het verleiden bleek de brunette goed af te gaan, want de verleidster was vervolgens ook nog een tijdje het liefje van Love Island-winnaar Daniël van Pienbroek.

