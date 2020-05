Temptation Island’s Daniëlle over hartproblemen: ‘Mijn hart deed heel raar’

Voormalig Temptation Island VIPS-verleidster Daniëlle Koppers vertelde haar volgers op Instagram dat ze al eventjes uit de running zou zijn vanwege hartproblemen. Daniëlle werd plotseling niet lekker en werd vervolgens in het ziekenhuis wakker. Inmiddels gaat het iets beter en vertelt ze meer over wat haar is overkomen.

We kennen Daniëlle allemaal van ‘Temptation Island’, waar ze erin slaagde om deelnemer Thomas Cox te verleiden. Later kreeg ze een relatie met Daniël van Pienbroek, de winnaar van ‘Love Island’.

Hartproblemen Daniëlle

Daniëlle geeft op Instagram meer informatie over haar medische toestand. ‘Zaterdag werd ik erg benauwd en deed mijn hart heel raar. Ik ben meegenomen door de ambulance en heb in isolatie in het ziekenhuis heel veel onderzoeken gehad. Van slagader prik tot scans, alles is gedaan. Mijn hart was al bekend en daar heb ik jaren veel last van gehad. Na een paar jaar een reveal implantatie te hebben gehad (kastje in mijn borst), dacht ik dat dit voorgoed verleden tijd was. Helaas bleek dit zaterdag niet zo te zijn en dat was even schrikken. Maar lieve mensen ik ben thuis met medicijnen en het gaat goed. Dus we gaan straks dus gewoon weer vrolijk verder met alles’, benadrukt Daniëlle.

‘Niet alleen maar mooi en leuk’

De brunettte vindt het heel belangrijk om het met haar volgers te delen. ‘Ik vertel jullie dit allemaal omdat in wil laten zien dat het leven niet altijd alleen maar leuk en mooi is zoals op Instagram vaak wel te zien is. Ik ben ontzettend dankbaar dat jullie zo lief zijn en zoveel mooie berichtjes hebben geschreven. En nu weer op naar mooie, leuke dingen’, sluit Daniëlle af.

Bron & Beeld: Instagram