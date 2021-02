‘Temptation Island’-deelnemer Fabrizio heeft een nieuwe look die ‘m 10 jaar jonger maakt

Fabrizio Tzinaridis verrast vriend en vijand met een nieuwe look. De Grieks-Belgische adonis heeft zijn baard eraf gehaald en dat zorgt dat hij er 10 jaar jonger uit ziet, vindt hij zelf.

Ken je Fabrizio nog? Een aantal jaren geleden deed hij als verleider mee aan Temptation Island, waar hij Danielle van Mezdi af wilde pakken. De one-liner ‘What’s up, kleurplaat?’ was geboren. Een tijd later deed hij weer mee aan Temptation, maar toen aan de VIPS-versie, met zijn toenmalige vriendin Pommelien, ook bekend van Temptation Island. Sindsdien is hij nog steeds regelmatig op televisie te zien, onlangs nam hij bijvoorbeeld deel aan Steenrijk, straatarm. Ons hoor je niet klagen, wij kijken graag naar de knappe verschijning. Ook nu hij met een nieuwe look door het leven gaat.

Fabrizio’s nieuwe look

Fabrizio verandert regelmatig zijn uiterlijk. Zo zagen we hem in Temptation nog met kort donker haar, maar niet lang na zijn deelname verfde hij zijn haren lichtblond. Inmiddels is zijn haar alweer een tijdje donker en heeft hij het lang laten groeien. Hij draagt dan ook regelmatig een man bun. Maar nu is het weer tijd voor een make-over, moet de verleider gedacht hebben.

Baardloos

Want waar hij al een tijd met een flinke baard door het leven ging, heeft hij die er nu afgeschoren. En tja, dat levert toch wel een compleet nieuwe look op. Zelf vindt Fabrizio dat hij er een babyface van krijgt. Bij de TikTok die hij van zijn metamorfose deelt, schrijft hij ‘how to go back 10 years in time’. We kunnen hem geen ongelijk geven, want zonder baard ziet hij er inderdaad een stuk jonger uit. Maar, 10 jaar? De beste man is op dit moment 28 lentes jong. Vind jij dat Fabrizio nu op een 18-jarige lijkt? Oordeel zelf.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door FABRIZIO (@fabrizio_tzinaridis)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door FABRIZIO (@fabrizio_tzinaridis)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief