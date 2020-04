Temptation Island’s Giorgio niet meer depressief dankzij nieuwe liefde

Giorgio (25), die als verleider meedeed aan het vorige seizoen van Temptation Island, ging door een zware periode. Toen zijn relatie overging zag hij het leven niet meer zitten en deed hij een zelfmoordpoging. Gelukkig lijkt hij er nu weer helemaal bovenop te zijn gekomen en dat zou gekomen zijn door een nieuwe liefde in zijn leven.

De lady in kwestie is de 32-jarige Miranda die hij – op z’n Vlaams – ‘enorm graag’ ziet, dat vertelt hij in het Vlaamse weekblad TV Familie.

LEES OOK:

You go girl: ‘Verleidster Eline had vrijpartij met nóg een Temptation-deelnemer’

De ware

Giorgio weet zeker dat hij in zijn liefje ‘de ware’ heeft gevonden. ‘Miranda geeft me een warm thuisgevoel. We zien elkaar graag. En dé ware liefde… Veel mensen zeggen dat zoiets niet bestaat, maar ik hóóp dat Miranda voor altijd de mijne is.’ Hij ziet zijn toekomst rooskleuriger voor zich dan vorig jaar, toen hij kampte met een heftige depressie. ‘Ik ben nog niet helemaal 100%, hoor. Gelukkig is Miranda er nu, dat doet veel. Ze is héél speciaal voor mij.’

Zelfmoordpoging

De verleider ging vorig jaar door een diep dal. Hij raakte drie dagen in coma na een zelfmoordpoging. Zijn ouders vonden hun zoon bewusteloos in zijn woning. Hij bleek 30 slaappillen te hebben geslikt, omdat hij de break-up met zijn vriendin niet kon verwerken. De verleider en zijn vriendin Samra waren verloofd, maar Samra bleek tijdens hun relatie ook af te spreken met andere jongens.

Liefdesverdriet

De relatie hield stand, totdat er ook nog leugens in het spel kwamen. Zijn vriendin stuurde foto’s van een blauwe plek op haar kin door naar anderen, bewerend dat Giorgio haar had geslagen. ‘Ik had tijdens een spelletje haar kin geraakt. Het was nooit mijn bedoeling om haar pijn te doen.’ Toen bleek dat Samra nooit zwanger was geweest, ook al beweerde ze eerst van wel, werd het de Temptation-verleider te veel. ‘Mijn leven leek verwoest, ik wilde er niet meer zijn. Uit liefdesverdriet heb ik toen de slaappillen geslikt.’

Deelname Temptation Island

Inmiddels is hij dus weer helemaal gelukkig in de liefde, maar Miranda bleek er niet op de hoogte te zijn van te zijn dat haar liefje ooit in de rol van verleider kroop tijdens Temptation Island 2019. ‘Ik heb het meteen eerlijk opgebiecht. Toen waren er eerlijk gezegd wel wat schrikmomentjes, maar dat begrijp ik. Ik heb haar verteld dat Temptation Island nu niets meer voor mij zou zijn. Ik kijk er ook niet meer naar.’

Denk je aan zelfmoord? Neem contact op met 0900-0113. De crisislijn is 24/7 open, ook kun je er terecht voor therapie met een psycholoog, of doe de zelfhulpcursus. Anoniem en vertrouwelijk.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: TV Familie | Beeld: Temptation Island