‘Temptation Island-koppel deelde het bed met Gordon’

Meedoen met Temptation Island is één ding, maar als koppel het bed induiken met Gordon? Dat is misschien nog wel een tikkie ordinairder en sensationeler. Het gerucht gaat dat Yasmin Karssing (26) en Thomas Cox (29) onder de lakens zijn gekropen bij de 51-jarige presentator.

Na het mega succesvolle seizoen met Lize en Jefferson (en Ken), Merijn en Lisa (en Pommeline), Rosanna en Niels (en Alex en Parastoo) en Joline en Henry werd al snel duidelijk dat een deelname aan Temptation Island zorgt voor faam en volgers. In alle seizoenen die volgden, werd bij sommige koppels dan ook getwijfeld aan hun oprechtheid. Waren ze echt samen of deden ze alleen maar mee voor de fame? Yasmin en Thomas waren zo’n koppel. Hun relatie zou al enige tijd voorbij zijn geweest toen ze meededen aan de VIP versie van Temptation Island. Michella Kox was de eerste die hier over begon, en meerdere mediafiguren bevestigden dit, zoals Tim Hofman met onderstaande tweet.

Zowel Thomas als Yasmin lieten geen kans onbenut om hun versie van het verhaal te vertellen. Vlogs werden gemaakt en er werd gretig aangeschoven bij podcasts. De twee, wiens relatie de test niet overleefde, gingen flink aan de bak om hun hachje te redden. En toen kwam daar Gordon…

Het liefdesleven van Gordon

In weekblad Story nemen ze het liefdesleven van de presentator onder de loep. Want: dat liefdesleven staat al een tijdje op een laag pitje. In 2017 deed de presentator mee aan het programma Gordon gaat trouwen… Maar met wie? waarin hij op zoek ging naar een liefdespartner voor het leven. Die partner vond hij, tot grote teleurstelling van de kijkers, niet.

Een jaar later leek Gordon het grote geluk te hebben gevonden bij Kevin, maar al snel liep de romance spaak. Waarvan zowel de media als de rechtbank getuigen waren, want Gordon en Kevin kwamen er niet helemaal uit.

Wie moeten we geloven?

Afijn, fast forward naar nu. PowNed-verslaggever Dennis Schouten onlangs in zijn YouTube-show RoddelPraat dat Gordon seks zou hebben gehad met een voormalig liefdeskoppel uit Temptation Island. ‘Die Thomas Cox had destijds een vriendin, Yasmin Karssing, en die zouden dus seks hebben gehad met Gordon.’

In diezelfde Story onkent Yasmin echter dat ze het bed met Gordon zou hebben gedeeld. ‘Mooie roddel, maar helaas. Ik heb Gordon weleens op feestjes gezien met Thomas.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.