‘Temptation Island’ volledig onderuit gehaald: ‘GTST is nog echter’

Oh oh, wat zijn het een barre tijden. Na de rel rondom het reality programma ‘De Villa’ probeert RTL met een nieuwe reeks ‘Temptation Island’ zichzelf uit het slop te trekken. Dat wil nog niet zo vlotten: de kijkcijfers zijn niet zo hoog als voorgaande jaren. Dat zou te maken kunnen hebben met de geloofwaardigheid van de huidige reeks, waarover flink getwijfeld wordt op sociale media.

Michella Kox

Iemand die alle seizoenen van Temptation Island bekendstond als dé nummer één fan van het programma, was Michella Kox (40). Met de nadruk op ‘wás’, want dat is nu helemaal verleden tijd.

Temptation Island nep

De Dames in de Dop-deelneemster biecht op Facebook op gestopt te zijn met kijken naar Temptation Island en heeft daar een duidelijke reden voor. “Nou mensen, jullie kijken allemaal naar lucht. GTST is nog echter. Tachtig procent is net zo nep als mijn borsten”, brandt Michella het programma af. “Bijna niemand doet mee om de relatie echt te testen; ze willen gewoon feestjes en fame.”

‘Deelnemers willen maar één ding’

Daar laat Kox het niet bij zitten. Ze lacht zich kapot om Temptation Island, zo schrijft ze in de post op Facebook.”Kijk, als je je relatie écht wil testen, neem je geen telefoon mee”, schrijft Michella, doelend op Gianni en Melissa. Bij het bericht plaatst ze een aantal screenshots van berichten die ze heeft gekregen over de koppels van dit jaar en licht ze één voorbeeld uit. “Deze mensen zijn te jong en willen maar één ding: beroemd worden.”

Zach en Simone

De screenshots die Michella deelt, gaan over Zach en Simone – het stel dat Gianni en Melissa kwam vervangen in Temptation Island. Zij zouden helemaal geen relatie hebben met elkaar. “Ik ken Zach heel erg goed. Hij en zijn vriendin waren al een tijdje uit elkaar voordat ze meededen als koppel”, schrijft een bron aan Kox. “Ze zijn wel lang samen geweest, maar ze waren sinds de zomer al niet meer samen. Een paar maanden.”

Oude foto’s

Om mee te kunnen doen aan Temptation Island, zouden Zach en Simone volgens de insider “weer ‘samen’ zijn gegaan”. De persoon in kwestie laat weten: “Zach was weer single en wilde in de zomer met zo veel mogelijk meisjes naar bed gaan. De namen schreef hij op zijn slaapkamermuur. Hij zat op te scheppen dat hij op gegeven moment ‘verder moest schrijven op de grond’.” Zach zou volgens de bron nu alleen nog oude foto’s met Simone op Instagram plaatsen, om kijkers op het verkeerde been te zetten.

Nep

Ook op Twitter wordt getwijfeld aan de relatie van Zach en Simone. “Je ziet gelijk dat ze geen stel zijn”, schrijft een kijker. “Zo nep.”

#simone en #zach in beeld en je ziet gelijk dat ze al geen stel zijn… zo nep #TEMPTATIONISLAND #temptation — Anita (@baara_a) April 8, 2020