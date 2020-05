Temptation Island’s Romee: ‘Zach blijft het zoenen ontkennen’

In ‘Temptation Island’ zagen we hoe verleidster Romee er vrijwel direct in slaagde om Zach voor zich te winnen. De beelden (en geluiden) liegen er niet om: er wordt duidelijk gekust. Maar Zach zal Zach niet zijn om dat nog steeds (!) glashard te ontkennen en te roepen dat de kusgeluiden in de aflevering gemonteerd zijn.

In Temptation Gossip vertelt de blondine over de periode na Temptation Island.

LEES OOK:

Romee over Zach: ‘Na afloop van onze vrijpartij was ik echt zwaar in paniek’

Zach blijft ontkennen

Volgens Romee heeft Zach altijd ontkent dat hij gezoend met haar heeft. ‘Hij blijft ontkennen dat die kus niet is gebeurd en dat ze gewoon een kusgeluid er in hebben gemonteerd.’ En dus was Zach ‘trots op zichzelf’. ‘De avond daarvoor had hij mij ook vijf, zes keer gezoend. Dus waar hij zo trots op was..? Dat vraag ik me nog steeds af. Maar naast een gestoorde idioot is het ook echt wel een leuke jongen.’

Niet volwassen

Romee vindt dat Simone hem moet laten gaan, omdat hij nog niet volwassen is. ‘Qua uiterlijk zou ik in het dagelijks leven wel op Zach kunnen vallen, maar ik denk dat als je daar een tijdje mee samenleeft dat je er heel snel klaar mee bent, met zijn gedrag. Ik denk dat Simone op bepaalde vlakken veel volwassener is en klaar om te settelen. En Zach is ook wel volwassen, maar die is nog niet klaar om te settelen. Die vindt het feesten nog veel te leuk en de aandacht van de meiden.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief



Bron: Love reality | Beeld: Temptation Island