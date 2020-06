Temptation Island-Roshina: ‘Er zijn dingen gebeurd die op het randje waren’

Roshina en Karim kwamen er ondanks hun vele twijfels over elkaar sterker uit na hun deelname aan ‘Temptation Island’. Ze zijn dan ook – naast Gianni en Melissa – nog het enige koppel van dit seizoen dat nog bij elkaar is. Ze deden mee aan de ultieme relatietest, omdat Karim zich moest bewijzen.

Roshina vertelt er openhartig over in een interview met Grazia.

LEES OOK:

Arda verbrak na ‘Temptation Island’ nóg een belofte aan Elke

Een pauze

‘Verspreid over drie jaar zijn er dingen gebeurd in onze relatie die altijd op het randje waren. Het was niet dat Karim mij keihard bedroog, maar hij had wel veel contact met andere meisjes zodra wij een pauze inlasten’, vertelt ze. ‘Op tv brengen ze het alsof er één keer iets gebeurd is, maar er was veel meer. Twee maanden voor Temptation hadden we een pauze om aan onze relatie en onszelf te werken.’

Heel veel meisjes

Roshina kwam er in die pauze achter dat Karim veel contact had met andere meiden. ‘We hadden afgesproken om ‘t te laten weten als we met iemand anders zouden gaan. Ik kwam er toen achter dat Karim op een datingsite contact had met héél véél meisjes. Toen had ik zoiets van: Elke keer als we iets afspreken, lieg jij tegen mij. Ik wil weten hoe jij bent als we écht samen zijn, en dat wilde ik daar uitvinden.’

Hard werken

Hoewel de twee ‘Temptation Island’ verlieten als koppel, moeten ze wel hard werken om hun relatie in stand te houden. ‘Eigenlijk begint het nu pas écht. Er zijn nog veel dingen waar we hard aan moeten werken, zodat we samen kunnen groeien. Karim en ik houden heel veel van elkaar, dat zit goed. Maar wat de toekomst samen gaat brengen, weten we nu nog niet, er zijn te veel dingen die we nog moeten oplossen.’

Roshina over deelname aan Temptation Island

Roshina laat weten door het programma een enorm gegroeid te zijn als persoon. ‘Ik zit beter in mijn vel en ik ben veel meer van mezelf gaan houden’, vertelt ze. ‘Ik ben van heel gevoelig en emotioneel naar rationeel en rustig gegaan. Karim heeft me dingen aangedaan, maar op een gegeven moment had ik zoiets van: Ik had dat veel eerder moeten afsluiten. Ik had nooit verwacht dat ik tot die inzichten kon komen op zoiets als Temptation Island’, sluit ze af.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief



Bron: Grazia.nl | Beeld: Temptation Island