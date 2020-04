Temptation Island’s Roshina vertelt openhartig over telefoon-drama

Het is weer een en al drama in ‘Temptation Island’. Hoewel Gianni en Melissa door het telefoon-incident inmiddels vervangen zijn door Zach en Simone, reageert Roshina nu voor het eerst op de spraakmakende exit. Ook doet ze een opvallende uitspraak over de actie van haar beste eiland-vriendin.

“Als ik het moeilijk had, dan was Melissa er echt voor mij”, vertelt Roshina in Goedele On Top. De twee meiden waren dikke vriendinnen tijdens hun Temptation Island-avontuur, maar Melissa en haar vriend Gianni werden naar huis gestuurd wegens het bezit van een telefoon.

Vertrek Temptation Island

Hoewel Roshina wist dat Melissa een telefoon bij zich had en eigenlijk ook schuldig was aan het vertrek van Melissa, is ze blij dat ze toch gebleven is. Toen ze hoorde dat Melissa het programma verliet was de vriendin van Karim de wanhoop nabij, maar ze besefte al snel dat het niet haar verantwoordelijkheid was. “Als zij het zo graag wilde verbergen, had ze voorzichtiger moeten zijn. Het is niet mijn verantwoordelijkheid om haar geheim te verbergen.”

Geen berichtje

Ook doet Roshina een opvallende uitspraak over het telefoon-incident. Iedereen dacht dat Melissa voor Roshina een berichtje had gestuurd naar Gianni om te achterhalen hoe het met haar lover Karim zou gaan. Maar wat blijkt: deze is helemaal nooit verzonden. “Gianni mocht niet weten dat ik het wist. Dat was hun afspraak, dat niemand ervan mocht weten. We hebben er wel over gesproken en Melissa heeft gezegd dat ze de dag erna aan Gianni ging vragen of ze het mocht vertellen. Achteraf ben ik blij dat het niet zover is gekomen”, aldus Roshina.

Terecht

Roshina vindt het niet meer dan terecht dat het koppel naar huis is gestuurd. “Ja, ik vind het zeker terecht. Ik vind dat je niet moet meedoen als je contact met elkaar wil hebben. De hele test gaat juist om isolatie, elkaar niet kunnen spreken”, vertelt ze. “Ik denk dat Melissa hem wilde testen. Het was geen wederzijde test. Ik denk dat zij hem niet kon loslaten (…) misschien dat ze zo toch een beetje controle had over de situatie.”

Angela

Ook deelneemster Angela reageerde op de exit van Gianni en Melissa. “Eerlijk gezegd vond ik het niet echt kunnen, omdat er mensen zijn die echt wel hun relatie willen testen. Ik vind dat als je je gsm meepakt en contact maakt met elkaar, dan verpruts je het spel en de test”, aldus de Vlaamse eerder tegenover Goedele.

Bron & beeld: Temptation Island