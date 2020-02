Hilarisch: kijkers aftrap ‘Temptation Island’ gaan stuk en kunnen het maar over één ding hebben

Nadat een #MeToo-fragment van De Villa viral ging, besloot RTL voor onbepaalde tijd te stoppen met het uitzenden van dergelijke realityshows. Een aantal weken geleden werd bekendgemaakt dat het nieuwe seizoen van Temptation Island tóch uitgezonden zou worden en gisterenavond was het moment eindelijk daar. Hoewel er een stuk minder kijkers waren dan de voorgaande seizoenen, ging het op Twitter behoorlijk los. En geloof ons, met de reacties kun je je blijven vermaken.

Om de terugkomst van Temptation Island te vieren, besloot RTL uit te pakken met niet één maar twee afleveringen op de openingsavond. Hiermee hoopte de zender waarschijnlijk flink wat kijkers te lokken, maar dat mocht helaas niet baten. Volgens Stichting KijkOnderzoek keken er 272.000 mensen naar de aftrap van het seizoen; de tweede aflevering wist ‘slechts’ 237.000 kijkers vast te houden. Teleurstellend, gezien de eerste uitzending van vorig seizoen met 586.000 kijkers meer dan het dubbele wist te trekken.

Plukje haar

Ondanks de teruglopende kijkcijfers stroomde Twitter woensdagavond wel weer vol hilarische tweets over Temptation Island. Eén ding wist televisiekijkend Nederland massaal te boeien: namelijk het rechtopstaande plukje haar van Melissa. Dat zien was al grappig (en afleidend), maar wacht maar tot je de reacties erover leest. Bril-jant.

De tekst gaat verder onder de tweets.

HAHA RAAP ME OP! Waarom zegt niemand hier iets van? 😂😂😂 #TEMPTATIONISLAND pic.twitter.com/f4aPZKwVbw — Sanne (@SannePloeg) February 26, 2020

Whahaha melissa nu al in de fout gegaan 😂 met der kuifje 😂😂😂#TEMPTATIONISLAND — Jfsl (@JFsl30231905) February 26, 2020

De f heeft Melissa een haar omhoog staan!?#TEMPTATIONISLAND — Demi (@Demi53326032) February 26, 2020

Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Melissa kom maar gauw #TEMPTATIONISLAND pic.twitter.com/Ay6vDYtA1F — Mandy (@MandyxMCM) February 27, 2020

Vuurwerkverbod

Ook leidde een van de veranderingen in het programma tot grappen op Twitter. Waar in het afgelopen seizoen van Temptation Island VIPS een vuurpijl werd afgevuurd wanneer iemand van de koppels de mist inging, wordt er dit seizoen op een gong geslagen. “Het vuurwerk is op”, klinkt het. En: “Vuurwerkverbod ook op Temptation Island.”

De tekst gaat verder onder de tweets.

Bij tempa VIPs is het vuurwerk. Bij tempa niet VIPs is het een gong. Gezellig.#TemptationIsland — Demi (@Demi53326032) February 26, 2020

De Villa-rel

Voorzichtig kan de conclusie getrokken worden dat het verleidingsprogramma niet meer zo’n kijkcijferkanon is als het is geweest. Sinds De Villa eind vorig jaar lijkt er iets veranderd te zijn. Hierin zat een behoorlijk ongepast fragment waarin een poging tot aanranding te zien was – met een lollig muziekje op de achtergrond. RTL ging diep door het stof, de beerput werd opgetrokken en programmamakers bleken meermaals zeer ernstig over de schreef te zijn gegaan met het aansturen van de kandidaten.

Lees ook

Minder vreemdgaan, meer échte liefde: Videoland komt met

Nederlandse versie ‘Temptation USA’

Saaie afgelopen seizoenen

Waar de teruglopende kijkcijfers ook mee gepaard kunnen gaan, zijn de afgelopen seizoenen van Temptation Island. We noemen twee namen: Roger en Laura. Remember? Meer hoeven we waarschijnlijk niet te zeggen. Gelukkig voor alle fans van Temptation Island beloven de eerste twee afleveringen én de vooruitblikken de nodige – stiekem vermakelijke – ellende die we van eerdere seizoenen gewend zijn. Alle kommer en kwel wordt uitgezonden met toestemming van de deelnemers. Na alle commotie rondom De Villa is er contact geweest met alle kandidaten van het huidige Temptation Island-seizoen – dat op dat moment al was opgenomen – over hun ervaringen tijdens de draaiperiode. Op basis van deze gesprekken heeft RTL besloten het nieuwe seizoen te kunnen uitzenden.