Temptation Island’s Shirley over Zach: ‘Ik kots van hem’

De kijkers raken niet uitgepraat over de spraakmakende deelnemers van dit seizoen van ‘Temptation Island’. Vooral Zach doet met zijn – nogal – opvallende gedrag en uitspraken een hoop stof opwaaien. Echter valt zijn gedrag ook bij oud-deelnemers van het programma niet niet in goede aarde. Zo doet Shirley een boekje open over de ‘CEO of Fuckboy Airlines’.

In een YouTube-video blikt de realityster samen met Nick Eshuis terug op haar deelname aan de ‘ultieme relatietest’.

Deelname aan Temptation Island

We kennen Shirley van het vorige seizoen van Temptation Island VIPS. Ze deed mee met haar ex-vriend Damian Diepenveen. Laatstgenoemde vond het lastig om van verleidster Djamiah af te blijven, maar hij ging niet over de grens. Toch was Shirley ‘klaar met hem’. De twee verbraken na de opnames hun relatie en spreken elkaar tegenwoordig helemaal niet meer. Shirley had zelfs nog even iets met een van de verleiders die haar, in tegenstelling tot Damian, wél meenam naar de Apenheul.

Shirley over Zach

Voor dit seizoen van Temptation Island heeft Shirley geen goed woord over. ‘Ik vind het wel debielen hoor.. Niet allemaal, maar sorry hoor, die Arda.. En Zach, die haat ik al helemaal. Ik kots van hem’, vertelt ze. Ook zou Zach via Instagram contact opgenomen hebben met Shirley. ‘Via dat Instagram-account ‘Fuckboy Airlines’ ging hij mij zelfs DM’en! Ik vind het echt zielig voor Simone, want zij lijkt me echt lief’, aldus de oud-deelneemster.

