Temptation Island: lijkt Simone hiermee de breuk met Zach te bevestigen?

Kijkers raken niet uitgepraat over de spraakmakende deelnemers van dit seizoen van Temptation Island. De komst van het vijfde koppel Zach en Simone deed behoorlijk wat stof opwaaien. Zach’s gedrag maakt veel (boze) tongen los en het is dan ook de vraag of Simone de zelfbenoemde CEO van Fuckboy Airlines na Temptation eindelijk eens de deur wijst.

Toen het koppel hun intrede maakte, hadden ze het erover dat ze wel kinderen wilden als de relatietest zou slagen. Maar al snel bleek Zach zelf nog een kleuter die denkt dat hij ongezien kan communiceren via Ipads. Nou goed, dat de twee uit elkaar zijn leek ons al overduidelijk, maar Simone lijkt nu zélf al te bevestigen dat haar relatie voorbij is.

Zach en Simone in Temptation Island

De Temptation-ster was te gast in een vlog van Nick Eshuis, maar lijkt zich behoorlijk te verspreken over haar relatiestatus. Simone vertelt hem dat ze echt een tijdje heeft moeten bijkomen na haar Temptation Island-avontuur. En dat begrijpen we maar al te goed. ‘Maar na twee weken dacht ik; Simoon, de draad weer oppakken.’

Relatiestatus

Maar is het nou aan of uit met onze Zach? Daarop reageert ze: ‘ik mag nog niks zeggen. Geen spoilers, maar een en een is twee’, klinkt haar antwoord. Volgens Nick is het ook onmogelijk dat Simone en Zach nog bij elkaar zijn. ‘Het kan niet’, schreeuwt hij uit. Waarop Simone meermaals roept ‘nee, nee, nee’. Nou, overduidelijk toch?

Nep-koppel

Er gingen lange tijd geruchten over dat Simone en Zach een nep-koppel zouden zijn, maar dat ontkent Simone nog altijd. ‘Als ik die beelden zo terug zie, kan ik wel begrijpen dat mensen dat denken. Dan ga je denken: hoe kan het dat hij zich zo snel al zó gedraagt? Maar het is niet zo, we waren een jaar samen en woonden vier maanden samen.’

