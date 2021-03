Reality hoppen: doet deze ‘Temptation Island’-ster mee aan ‘Ex on the Beach’?

Veel Ex on the Beach-sterren maken hun opwachting in Temptation Island en andersom. Reality hoppen, zou je het ook wel kunnen noemen. En ook nu zien we een van hen weer terug in de andere show: niemand minder dan Shirley zou namelijk haar opwachting maken in het MTV-programma.

Ja, welke. ex. is. next? Mocht je even vergeten zijn wie Shirley is, ze deed destijds mee met vriendlief Damian aan Temptation Island.

Temptation Ex on the Beach

Die relatie hield geen stand, dus het zou zomaar kunnen dat we ook hem zien aanspoelen als ex. Aangezien de twee niet ál te gezellig uit elkaar zijn gegaan, belooft dat heel veel drama. En dat is niet de enige oude bekende uit Temptation die zijn opwachting zou kunnen maken.

Verleider

Shirley had het namelijk ook nog een tijdje heel gezellig met verleider Daan. Genoeg opties dus qua bekende exen en zo’n kans gaat MTV waarschijnlijk niet laten lopen. Niemand minder dan Fawry Not Sawry ontdekte weer dat de realityster dit jaar mee zal doen aan het programma en we weten allemaal: hij heeft het wel vaker bij het rechte eind. Zeker als je bedenkt dat een andere kandidaat van de show hem deze informatie heeft gegeven.

Spraakmakend seizoen

En dat het weer een spraakmakend seizoen wordt, lijkt ook al duidelijk. De desbetreffende bron verklapt namelijk ook meteen al even dat Shirley het bad (ja, bad, niet bed) in duikt met een van de andere kandidaten. Wie dat precies gaat zijn, is natuurlijk nog niet duidelijk. Maar dat je binnenkort weer wil afstemmen op het programma, dat staat vast.

Bron: Love Reality