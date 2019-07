Toen wij begin april een artikel schreven over waarom de Amerikaanse versie van Temptation Island 100x beter is dan de Nederlandse variant, werd dat niet alleen héél vaak gelezen – we hadden het immers bij het rechte eind, hehe –, maar klonk er ook teleurstelling: voor de niet-Videolanders was het programma maar moeizaam terug te kijken. Daarom goed nieuws voor iedereen die Temptation USA nog niet heeft kunnen kijken: vanaf vanavond wordt het programma uitgezonden op RTL5.

Dat doen ze bij RTL5 natuurlijk weer hartstikke goed: nu Love Island NL voorbij is en de Britse versie nog op zich laat wachten (noteer in de agenda: vanaf 29 juli te zien op Videoland), vullen ze het zwarte gat met afleveringen van Temptation Island USA. En geloof ons als we zeggen dat je linea recta uit dat zwarte gat bent zodra je de USA-versie bekijkt.

Temptation Island USA

De Amerikaanse versie van de ‘ultieme relatietest’ kunnen we je namelijk om meerdere redenen aanraden. Niet alleen is de insteek anders – het gaat niet zozeer om het weerstaan van de verleiding, maar om de koppels los van elkaar de gelegenheid te geven om uit te zoeken of ze echt elkaars soulmates zijn –, ook ligt de leeftijd wat hoger.

Dat maakt het geheel wat volwassener, oprechter en tikkie meer integer. Maar hey, laten we niet doen alsof we het over Zomergasten van de NPO hebben, het is en blijft reality tv.

Wat Temptation Island USA ook leuk maakt: er wordt niet alleen ingezoomd op de koppels en hun relaties, maar ook op de verleiders en hun verstandhoudingen. Immers, ook vrijgezellen hebben emoties. Het gaat kortom om de echte connectie tussen de mensen.

Dat maakt ook het vuurkamp, ehh we bedoelen natuurlijk kampvuur (sorry, Lisa) anders: hier wordt niet gestookt of olie op het vuur gegooid. Integendeel, de kandidaten krijgen maar één beeld en mogen beslissen of ze het alleen kijken of met de groep. En de presentator? Die is daar meer voor moreel support en vraagt regelmatig of het nog wel goed gaat met de kandidaten. Mocht je je alvast wat meer willen inlezen in de kandidaten; Evan en Kaci zijn veruit het meest spraakmakende koppel en Evan sprak later openhartig over de heftige periode na zijn deelname.

Bekijk de trailer van Temptation Island USA hieronder.

Temptation Island

Dan terug naar het format. Temptation Island trapte in 2001 af in Amerika. Dat werd een succes, maar het tweede (2002) en derde seizoen (2003) flopten. Het format werd al snel gekopieerd door andere landen, we noemen een Nederland en België. Daar bleef het succes langer aan; het laatste en tevens zesde seizoen werd in 2007 op de Nederlandse televisie uitgezonden.

Vervolgens verdween het format in de archiefkast en werd het in Nederland in 2015 opnieuw gelanceerd. De rest is geschiedenis, hè Tim. Op basis van dat succes deed Amerika een nieuwe poging en voilà, die is dus vanaf vanavond op RTL5 te zien.

Dan moeten we het ook even over de Russische delegatie hebben. We hebben niet het vermoeden dat die op korte termijn in Nederland te zien zal zijn, maar ook daar weten ze van wanten. Onlangs ging onderstaand fragment viral, toen Svetlana de verleidster ontmoette die haar vriend had ingepalmd. Special effect: in de Russische versie mag íedereen tezamen het laatste kampvuur bekijken. Dus niet alleen de koppels, maar ook de verleiders en verleidsters. Confrontatie to the max, kun je dus wel zeggen.

Temptation Island USA is vanavond om 21.35 uur bij RTL 5. Inmiddels is de komst van het tweede seizoen ook bevestigd.