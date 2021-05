‘Temptation Island’ verleider worden? Aan deze eisen moet je dan voldoen

Is meedoen aan Temptation Island een bucketlist-dingetje voor jou, en lijkt het je geen probleem om een beetje te vozen en te roddelen op beeld? Dan heb je stiekem misschien wel eens gefantaseerd om verleider te worden. Maar think twice, want zo gemakkelijk gaat dat niet.

Het is geen gevalletje solliciteren en een knappe kop hebben. Nee, om als verleider van het juicy progamma aan de slag te mogen gaan, is er een hele vragenlijst die afgewerkt moet worden. En de eisen die gesteld worden zijn op z’n zachts gezegd bizar.

Verleider Temptation Island

Een normale sollicitatie zoals je ze kent hoef je niet te verwachten tijdens de castingdag voor verleider van Temptation Island. Met het vertellen van jouw zwakke en sterke punten kom je er niet mee weg. De Belgische ELLE wist dé vragenlijst te onderscheppen, dus prent ze goed in je hoofd als je een carrière als verleider wel ziet zitten. Komen ze:

Dé vragenlijst

Welk beroep wilde je als kind uitoefenen? Beschrijf een erotische filmscène. Heb je een ochtendhumeur? Welke invloed heeft alcohol heeft op jou? Wat doe je, naast sporten, om jezelf te ontspannen (hobby)? Beschouw je jezelf op seksueel vlak beginner of gevorderd? Kan seks op de eerste date voor jou? Heb je een stabiele persoonlijkheid? Fobieën? Durf je je om te kleden voor de camera? Wanneer hield je voor het laatst een toespraak? Bracht je het er goed vanaf? Kan je goed zwemmen?

