We kennen Fabrizio natuurlijk van zijn rol als verleider in Temptation Island. Daar heeft hij zijn dansmoves al laten zien tijdens een sexy onderonsje met de Groningse Daniëlle. Nu doet de verleider ook mee met de Vlaamse Dancing with the stars.

In het dansprogramma zal Fabri het onder andere opnemen tegen oud-K3 ster Karen Damen. Op Instagram laat de Temptation-ster weten dat hij heel veel zin heeft in het nieuwe avontuur en dat hij klaar is om de strijd aan te gaan met de andere deelnemers.

Dancing with the stars is vanaf 19 oktober te zien op de Belgische zender VIER.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.