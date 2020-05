Temptation Island’s Romee over Zach: ‘Ik heb Simone een dienst bewezen’

Zach. Hij is misschien (oké, naast Arda) een van de spraakmakendste deelnemers van dit seizoen van Temptation Island. Hij is nog maar net gearriveerd of hij zwicht al voor de charmes van verleidster Romee. Terwijl Zach zich in allerlei bochten probeert te wringen om zijn daden te ontkennen, is Romee zelf alleen maar blij dat zij zijn vriendin Simone een dienst bewezen heeft.

‘Ik weet wel hoe mensen denken over ‘Temptation’-verleidsters, hoor. Dat wij allemaal goedkoop zijn. Maar in mijn geval is het net omgekeerd’, dat vertelt de knappe blondine aan het Belgische weekblad Dag Allemaal.

Zach en Romee

De supermacho beleeft op zijn eerste avond al een ‘wilde nacht’ met Romee en probeert het direct te verdoezelen met een joker en een verzonnen gat in zijn geheugen. Daarna lijkt hij zich één dag te kunnen gedragen, maar al snel daarna vertoont hij weer behoorlijk bijzonder gedrag. Zo probeert hij via een Ipad (!) ongezien aan Romee te vertellen hoe graag hij haar wil en horen de kijkers toch echt kus-geluiden uit zijn kamer komen.

Een dienst bewezen

Zach kan ontkennen wat-ie wil, maar de beelden liegen er niet om. Romee staat achter haar keuzes en vindt vooral dat ze zijn vriendin een gunst heeft bewezen. ‘Door hem in de fout te laten gaan, heb ik zijn lief Simone trouwens een dienst bewezen. Simone wilde een kind met Zach. Dat doe je toch niet met een kerel die bij de eerste de beste gelegenheid passioneel gaat kussen met een andere vrouw?’, vertelt Romee. ‘Ik vind Zach wel een spontane gezellige jongen, maar speelde vooral mijn rol als verleidster.’

Bullshit

Dat Zach, die zichzelf de CEO van Fuckboy Airlines noemt, een gat in zijn geheugen zegt te hebben en maar blijft volhouden dat er niks gebeurd is tussen hen, vindt ze flauw. ‘Ik wil ergens nog wel aannemen dat je je niet alles herinnert van wat je gedaan hebt, de ochtend nadat je helemaal lazarus bent geweest. Maar we hebben anderhalf uur in zijn bed gelegen, bullshit dat hij dat niet meer zou weten (…) Door zo te liegen heeft hij zichzelf voor schut gezet.’

Deelname aan Temptation Island

Waar velen simpelweg meedoen aan Temptation voor alle roem die ze daarna te wachten staat, was dat voor Romee niet de grootste drijfveer. ‘Ik zag het wel zitten om drie weken lang door te brengen in een prachtige villa in Thailand’, legt ze uit. ‘Ik reis heel graag, en wilde dat land heel graag eens ontdekken. En daarnaast leek het mij ook gewoon een mooi avontuur. Toen ik dus bericht kreeg dat ik mee mocht als verleidster, was ik dolblij.’

Bron: Dag Allemaal | Beeld: Temptation Island