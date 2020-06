Terwijl Zach via social media smeekt om een deelname aan ‘Ex on the Beach’, zien ook andere reality B-sterren hun kans schoon om open sollicitaties voor trash tv in te sturen. Via TikTok beantwoordt Lisa Sace, ‘bekend’ van ‘EOTB’, de vraag of ze mee moet doen aan ‘Tempa’ met een volmondige ja.

Lisa ‘Psycho Queen’ Sace heeft sinds een aantal weken een relatie met Jay Zwarts. Hem zou je kunnen kennen van Boxing Influencers. Beiden zijn erg actief op social media en vooral op TikTok doen ze hun best. Lisa heeft zo’n 16.000 volgers op TikTok – en maar liefst 140.000 op Instagram – en Jay telt op TikTok 41.000 volgers en op Instagram ruim 200.000. Die volgers zijn er niet voor niets: zowel Lisa als Jay posten er gretig op los. Van lyp syncs tot sexy poses, niets lijkt te gek voor Lisa en Jay.

Lisa Sace in Temptation Island VIPs?

In een nieuwe video die ze samen hebben opgenomen, beantwoordt het koppel verschillende vragen. De vragen lijken vrij standaard: ‘zijn wij een koppel?’ en ‘hebben wij vaak ruzie?’ passeren onder meer de revue. Maar wie kijkt tot het eind, ziet dat er ook de vraag in beeld komt of ze mee moeten doen aan Temptation Island VIPS. Zowel Lisa als Jay antwoorden met een volmondige ja.

Zach

Hiermee zijn Lisa en Jay niet de eersten die via social media hun gewilligheid kenbaar maken. Eerder deelde Zach – bescheiden als ie-is – zelf maar even zijn open sollicitatie voor Ex on the Beach. ‘Zou MTV dit aankunnen? Zal ik Dennis Roos en Harrie Snijders overtreffen? Tuurlijk. Dat zijn geen vragen! But who is next?’, lazen we op zijn Instagram.

Zwanetta

Ook ex-verleidster Zwanetta wil best weer meedoen aan Temptation Island Vips. In gesprek met The Moti op YouTube zei Zwanetta: ‘Ik denk dat we (haar vriend Irvingly van Eijma, red.) beiden sterk genoeg zijn ja. En ik weet ook hoe het nu allemaal werkt bij Temptation, ik ken de mindgames. Daar ga ik niet intrappen.’ Wel moet er voor Zwanetta iets tegenover staan: de kassa moet rinkelen.

Rosanna en Niels

En dan hebben we nog Rosanna en Niels, die laatst via Instagram Stories hintten op een derde deelname. Op een vraag van een volger over de VIPS-editie, antwoordde Rosanna ‘binnenkort’. Tegenover Shownieuws vertelde het stel vorig jaar nog het volgende over hun plannen: “Het is wel mooi voordat we gaan trouwen om het nog even zeker te weten. Want de eerste keer ben ik fouter geweest, de tweede keer hij. En de derde keer? Tja..”

Later liet Rosanna weten dat het nieuws niet klopt. De Temptation-vedette geeft op social media toe dat ze gek werd van de vraag. ‘Ik heb toen uit sarcasme gezegd binnenkort, in de hoop dat iedereen nou eens kapt met die vraag. Waarom zijn mensen zo geobsedeerd door ons?’

Of Temptation Island Vips 2020 er komt is nog maar de vraag. Vanwege het coronavirus staan de opnames van het programma on hold. Bekijk de TIkTok video van Lisa hieronder: