Temptation Island VIPs: ’Thomas en Yasmin faken relatie’

Het is komkommertijd tijd en nu we het toch over komkommers hebben; valt het jou ook niet op dat Thomas zijn komkommertje wel erg schaamteloos achterna loopt tijdens ‘de ultieme relatietest’? Kijkers van Temptation Island VIPs zetten mede daardoor hun vraagtekens bij de relatie van Thomas en Yasmin. Het vreemde gedrag van het stel begint steeds meer mensen op te vallen.

Thomas Cox staat in Temptation Island VIPs in de startblokken om bovenop iedereen met een stel borsten te duiken. Het is – zelfs naar Temptation Island-maatstaven – gênant, en het valt heel veel kijkers op.

Volgens vuige geruchten zijn Thomas Cox en Yasmin Karssing al een tijd uit elkaar, en doen ze alleen maar mee aan Temptation Island VIPs om nog bekender te worden. Michella Kox was de eerste die hier over begon, en meerdere mediafiguren bevestigen dit, zoals Tim Hofman. Overigens saillant detail: onderstaande tweet van Tim Hofman lijkt inmiddels te zijn verwijderd.

Temptation Island VIPs

Op zich klinkt het niet ongeloofwaardig, dat Thomas en Yasmin uit elkaar zijn, ware het niet dat ze dan vervolgens op Temptation Island gaan zitten ‘om hun relatie te testen’, en Thomas zich gedraagt als een kind in de ballenbak (wat echt treurig is om te zien). Interessant is dat er verwezen wordt naar de vlogs waarin Thomas en Yasmin tot in den treure herhalen dat het allemaal echt is, maar dat men achter de schermen ook wel weet hoe de vork in de steel zit.

Bron: Superguide, beeld: RTL