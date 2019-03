Temptation Island VIPS: zijn Thomas en Yasmin wel echt een koppel…?

Nu het huidige seizoen van Temptation Island saai, saaier en saaist blijkt te zijn, kijken wij alvast verder naar Temptation Island VIPS in de hoop op sappige details. En reken maar van yes dat die er bij de VIP-editie wél zijn. Thomas (bekend van YouTube) en Yasmin (influencer) lijken namelijk helemaal geen koppel te zijn.

We praten je even bij

Thomas en Yasmin doen samen met Channah & Quentin (EOTB), Fabrizio & Pommeline (Temptation Island) , Damian Diepeveen (Oh oh daar gaan we weer) en zijn vriendin Shirley Christina mee aan het nieuwe seizoen van Temptation Island VIPS.

Nu hebben oplettende volgers van zowel Thomas als Yasmin een aantal rare dingen ontdekt, die er op duiden dat het koppel uit elkaar is. Komen ze:

Thomas stond tot twee keer toe in de ring voor het programma Boxing Stars. Waar andere ‘boksers’ fanatiek werden bijgestaan door hun trouwe partners, ontbrak van Yasmin ieder spoor.

De twee reageerden onder zowat iedere posts met hartjes en verliefde emoji’s. Ook die tijd lijkt voorbij.

Er zijn al geruime tijd geen foto’s van hen samen verschenen.

De laatste foto van hen samen lijkt meer op een strategische zet. Immers, toen was net bekendgemaakt dat Thomas en Yasmin meedoen aan de VIP-editie.

En blijft natuurlijk gissen…. Maar toch lijkt het er steeds meer op dat ‘celebrities’ meedoen voor de dikke smak geld die ze krijgen. Betekent dit dat alles in scène is gezet? We gaan het zien.

