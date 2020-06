Van fuckboy naar fitboy: Temptation Island’s Zach gooit het roer om

Zach Avelo maakte behoorlijk wat (boze) tongen los tijdens zijn deelname aan ‘Temptation Island’. Hij ontpopte zich binnen no time tot fuckboy eerste klas en hielp zijn relatie met Simone volledig naar de knoppen. In een interview met Radio 538 vertelt hij hoe het nu met hem gaat en blikt hij terug op zijn avontuur.

‘Het gaat nu best goed. De helft scheldt me uit en de andere helft valt bijna flauw als ze me zien’, vertelt de ‘CEO of Fuckboy Airlines’ over de de periode na het programma.

Zach over periode na Temptation

De spierbundel is door het Vlaamse tijdschrift Humo verkozen tot de irritantste deelnemer uit de geschiedenis van Temptation Island, maar dat verbaast hem niks. ‘Ik ben veel te heftig voor Belgen. Die filteren alles, dat doe ik niet.’ Ook geeft hij toe twee totaal verschillende persoonlijkheden te hebben: de dronken Zach en de ‘normale’ Zach.

Van fuckboy naar fitboy

En daarom is hij nu klaar met al dat drinken. Zach zegt geen druppel alcohol meer te hebben gedronken ná Temptation’.’Ik heb na Temptation eigenlijk niet meer gedronken. Ik zie het nut er ook niet van omdat er nu geen feestjes zijn. Ik ben van fuckboy naar fitboy gegaan’, vertelt hij trots. Nou, dat belooft wat.

Bron: Radio 538 & lovereality.nl